【新冠肺炎】由下周四起生效 烏克蘭將列入高風險地區 抵港人士須供檢測報告

全球疫情持續，香港政府今日（10日）公布，將烏克蘭加入指明地區名單，成為第19個高風險地區，抵港人士須提供由化驗所或醫療機構發出的病毒檢測報告，及預訂在港酒店的確認書。

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現時本港有18個地區被列入高風險地區的名單內，包括孟加拉、比利時、厄瓜多爾、埃塞俄比亞、法國、德國、印度、印度尼西亞、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、羅馬尼亞、俄羅斯、南非、土耳其、英國及美國。一旦被發現違反規例，或提供虛假、具誤導性的資料，最最可被罰款1萬港元及監禁6個月。

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食物及衞生局發言人表示，全球疫情目前日趨嚴重，新增個案數字由3月底至5月中的每日7萬至10萬宗，上升至11月初起每日46萬至70萬宗的新高，並強調香港的入境防控措施不能鬆懈。

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責任編輯：潘曉豐