波音737MAX巴西復飛 乘客: 早知可能改搭其他航班

波音737 MAX客機過去接連發生空難被停飛20個月，近日多個國家陸續批准復飛，巴西一間航空公司恢復使用波音737 MAX，其內陸班機成全球首復飛航班。

【美股焦點】737Max復飛在望 瑞銀調高波音評級【下一頁】

該率先使用737 MAX客機的航班，是由巴西高爾航空 (GOL Airlines) 營運，由巴西最大城市聖保羅飛往西南部城市阿雷格里港。波音在停飛期間，改進737Max的部件，包括更新飛行控制軟件、改進機型設計等。

【不敵疫情】傳漢莎航空本月擬裁員2.9萬人 明年將再裁1萬名德國員工【下一頁】

儘管如此，乘搭該航班的乘客仍然感到擔憂。有乘客表示航空公司事前並無告知乘搭甚麼機種，登機時才知悉是737 MAX客機，更有乘客指若知道是737 MAX客機，可能會改搭其他航班。

美國多間航空公司亦正籌備復飛波音737 MAX，美國航空 (American Airlines)計劃將先進行不載客試飛，才分階段復飛，西南航空 (South West Airlines) 則表明不會早於下年第二季復飛。

雖然多間航空公司宣布復飛737 Max客機，但波音透露，上月共有88架737Max的訂單被取消，維珍航空 (Virgin Australia）亦宣佈對737 Max訂單進行重組，取消23架737 Max訂單，另外25架的交付時間則推遲至2023年中期。

波音737 Max在2018年、2019年分別發生兩宗空難事件，涉及印尼獅子航空和埃塞俄比亞航空，導致共346人死亡，此後多國陸續停飛有關機種。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機