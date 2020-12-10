【千呎豪宅】內地豪客輸到入肉　買樓六年蝕逾700萬

經濟前景未明，樓價逾千萬的單位最受壓，再有內地買家止蝕離場。土地註冊處資料，紅磡昇御門2座中層A室，實用面積1,570方呎，本月初以2,565萬元易手，實用呎價約16,338元，若連稅及佣金計，料蝕逾700萬元。

資料顯示，上址由兩人聯名持有，兩人登記名字均為普通話拼音，按此推論應為內地客，他們於2014年7月，以約2,630.43萬元購入上址，持貨6年，現帳面蝕逾65.4萬元。不過，買家當時要支付雙倍印花稅及買家印花稅，涉及稅額逾618萬元，若計佣金及其他開支計，料蝕逾700萬元。

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值得留意的是，昇御門推售時，正值內地客來港置業的高峰期，據報該盤當時吸引不少內地豪客認購，內地買家比例算高。昇御門位於漆咸道388號，由兩座大廈組成，提供334個單位。項目鄰近馬頭圍道和漆咸道北一帶，有多條巴士及小巴綫，而步行至港鐵何文田站則約10分鐘內。

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