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【疫市營商】Visa研究：電子支付使用量首次超越現金　惟港人抗拒分享個人電子數據

商業 19:00 2020/12/10

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新冠肺炎疫情肆虐，不論是網購或實體消費，港人更習慣使用電子支付。Visa的最新研究顯示，今年香港消費者電子支付使用量超越現金。

調查：全球最先進數碼經濟體　香港屈局第三　落後於新加坡及美國

《Visa消費者支付取態研究2.0》發現，有78%受訪者表示以現金作為支付方式，遠低於去年的91%，而以信用卡及扣帳卡作為支付方式的則從去年同期80%上升至84%。各項電子支付方式的使用量亦錄得31至41個百分點的淨增幅。今年首8個月減少使用現金的受訪者比例，更高於增加使用現金的受訪者。

疫情期間，過半（52%）的購物開支透過網絡進行，而疫情前的比例為40%。即使疫情過去， 仍有45%港人預計消費將繼續在網上進行。除雜貨及外賣食物外，愈來愈多消費者在網上購買保健、體育及休閒、藝術及工藝品以及教育相關的產品或服務。

逾8成消費者：分享電子數據弊多於利

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示：「疫情正推動我們轉向無現金社會。除電子商務外，電子銀行及開放數據將成為兩大增長引擎。」 不過，調查發現消費者對於分享數據仍有不少顧慮，甚至 絕大部分消費者（82%）認為分享電子數據弊多於利。

即使開放數據對產品比較、預付通知書及信貸金融服務的網上應用有明顯的好處，但只有39%的消費者願意分享聯絡資料，以及只有29%願意分享個人身份資訊。 有近一半消費者認為政府及企業可採取更多措施，保障他們的數據及私隱，更有73%的消費者認為應該擁有對自身數據的控制權。

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責任編輯：葉泳珊

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