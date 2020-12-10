蘋果進行消費者問卷調查　或影響iPhone 13設計

▲ 近日蘋果就向用戶發出問卷調查，詢問關於Face ID和盒裝配件的相關問題，外界推測是為iPhone 13設計而進行的市場調查。

蘋果（Apple）的Touch ID指紋辨識解鎖功能一向深受用家歡迎。可惜自iPhone X後，除了新版iPhone SE外，就一率換成Face ID臉部解鎖功能。近日蘋果就向用戶發出問卷調查，詢問關於Face ID和盒裝配件的相關問題，外界推測是為iPhone 13設計而進行的市場調查。

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據外國科技網站9To5Mac報道指，是次蘋果主要詢問消費者對Face ID的滿意程度，以及消費者是否會使用每部iPhone配備的USB充電線。

關於Face ID的問題中，若用家選擇不滿意Face ID的使用體驗，就會需要消費者進一步選擇原因，而可選擇的答案包括：「不喜歡要拿起電話使用Face ID」、「更喜歡Touch ID」、「性能慢」、及「不能在所有情況下偵測到臉部」等。9To5Mac推斷，有關選項或有機會影響iPhone 13系列是否配備 Touch ID。

除此之外，蘋果也詢問消費者是否會使用附屬配件，如蘋果貼紙、Sim卡針、USB-C Lightning線等。9To5Mac認為，這或是蘋果要取消附送充電線的跡象。

事實上，在iPhone 12發布前，蘋果也曾做過類似的問卷調查，了解用戶對充電插頭的看法，而最後iPhone 12確實取消了附贈充電插頭。

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責任編輯：曾曉汶