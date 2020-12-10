【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食　一文看清香港、九龍、新界晚市外賣優惠詳情（優惠一覽/不斷更新）

▲ 商場及餐飲業界，推出多項外賣優惠促銷。

本港爆發第四波疫情，港府由今日起（10日）進一步收緊限聚令，食肆晚上6時起的夜間堂食，將由12月10日至12月23日期間被禁止。商場及餐飲業界，推出多項外賣優惠促銷。

商場：

1. 信和集團（00083）

集團旗下3個商場，包括屯門市廣場、奧海城及荃新天地，推出「賞$20商場美食券」，部份食肆更提供低至6折的外賣優惠。

【疫情第四波】今晚6時起禁堂食 信和3商場推外賣優惠

2. 新鴻基地產（00016）

新地旗下各商場提供外賣優惠，例如apm、大埔超級城、世貿中心、元朗廣場及新翠商場推《冬日安心堂食/外賣自取50%回贈》；Mikiki加推「人約6點後」外賣優惠。

【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食 新地商場推餐飲限時優惠 指定食肆買滿80元送40元

【晚市禁堂食】Mikiki加推「人約6點後」外賣優惠 消費滿300元送100元現金券

食肆：

１.IKEA

原隻聖誕烤雞、瑞典肉丸、三重芝士忌廉雞肉焗長通粉及蜜糖腸、薯條等等，6至8人份量只需599元。

【聖誕節】IKEA推外賣自取派對套餐 599元享多種瑞典聖誕美食



外賣平台：

1. foodpanda

指定餐廳提供7折優惠。新客戶輸入優惠碼「NEW30」，可享30元折扣優惠。另外，凡透過外賣自取訂餐，即可享有8折優惠。食客可於APP內領取2張價值15元額外折扣，並在結帳時使用。

2. Deliveroo

新客戶首張訂單滿100元，即送14天免運費，優惠期至明年1月1日為止。指餐廳亦設有折扣優惠。

酒店：

1. Eaton HK

該酒店內的多個餐廳將提供多重堂食及外賣自取優惠，包括逸東軒全日外賣85折、 普慶餐廳推出節日火雞美食外賣餐單等。

【晚市禁堂食】Eaton HK外賣自取優惠 逸東軒全日外賣85折、 普慶餐廳首推外賣節日餐單

責任編輯：馬意文

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