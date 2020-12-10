【2021展望】聯博：明年企業盈利有望創新高 惟周期股反彈難持續

▲ 聯博股票資深投資策略師王耀維表示，2021年企業盈利有望創新高，周期股及價值股的盈利增長變得吸引，短綫料續見資金追捧。

疫苗利好消息令近期市場陰霾似乎一掃而空，聯博股票資深投資策略師王耀維表示，疫苗何時可以大規模接種等仍是不確定因素， 但2021年企業盈利有望創新高，周期股及價值股的盈利增長變得吸引，料續見追捧，只是根據過去數據顯示，周期股的反彈一般較為短暫，料盈利增長不足以支持周期股持續的反彈。

標普道瓊斯指數剔出21間中資企業，詳情看【下一頁】

王耀維指，疫情加速電商等趨勢，環球處於新常態，從長綫來看，偏好可提供長期回報且能見度較高的增長股。因此，看好美國長期增長及優質防守股，認為現時中資增長股的估值與美國增長股沒有大差距，亦具備上行潛力，惟波幅較高並且較受政府政策影響。他又看好醫療保健行業，稱在疫情期間美國醫療股的估值並沒有出現倍增的情況，預期明年醫療保健概念將會領跑。

交銀國際薦12隻港股，詳看【下一頁】

聯博認為明年經濟復甦情況仍取決於疫情和疫苗兩大重要因素，聯博大中華區首席經濟學家紀沫指，低增長及低通脹持續，貨幣政策對支持實體經濟的效果有限，但同時亦缺乏推出進一步財政刺激措施的空間。

她預期，明年中國繼續領先全球復甦，受美元弱勢和資本流入政策需求影響，人民幣續强。至於中美關係，她指，美國總統當選人拜登入主後中美動向可較預測，雖然中美兩國緊張的貿易關係或會持續不變，拜登亦難以撤回特朗普的政策，但美國有望於2021年底前重新檢討並降低對中國商品開徵的關稅。

美國刺激方案仍然膠著，聯博固定收益資深投資策略師梁文偉認為，零刺激方案的機會率低，惟其規模或較預期細。

日本銀行據報跟從美制裁凍結林鄭等中港官員帳戶，詳看【下一頁】

固定收益方面，梁文偉表示，高收益率的息差正在修復，加上投資者對高收益的資產需求強勁，認為已發展國家的企業高息債仍吸引，亦看好亞洲信貸可提供可觀回報。

近期國企連環爆出債務違約事件，梁文偉表示，明年國有企業違約的可能性加大，惟不預期該等違約將會引發系統性危機，現時中國已採取措施防止滾雪球效應蔓延，包括在資本市場加強規管，以剔除殭屍企業，並提醒在岸中國投資者國家未必出手解救所有有問題的信貸。

相關文章：【2021展望】中國11月意外通縮 景順料明年下半年通脹將回升

【2021展望】普信：市場漸入「後疫情時代」資金將重回價值股 籲分散投資增長、價值股

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

編輯：袁諾曦