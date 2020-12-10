【MPF】強積金走資宗數按季急跌逾兩成 金額按季驟減逾3億元

▲ 自去年中發生社會事件，以永久離港提取MPF備受關注，但走資潮已大幅放緩。

強積金（MPF）按季走資宗數驟減逾兩成，據積金局今天（12月10日）發表的統計數據，截至今年6月底止的最新資料，以永久離港為理由提取MPF連跌兩季，由去年第4季的8,400宗，驟減至今年首季的7,600宗；最新數據顯示，今年第2季更減至僅得6,000宗，按季宗數大減逾兩成，創過去5季度低位。

如以金額計，亦持續大跌，以永久離港為理由提取MPF的金額從去年未季高峰時的14.35億元，今年首季跌至12.95億元；而次季再急降逾3億元，僅報9.9億元。倘以幅度計，按季急降24%。

自去年中發生社會事件，以永久離港提取MPF的金額備受關注，有政客不斷解讀為走資潮，藉此大做文章。

MPF廿年年率化回報3.9% 跑贏通脹

此外，積金局統計其它MPF數據，則更新至今年第3季，自MPF推出廿年，截至今年9月底，扣除使費等年率化回報3.9%，遠遠跑贏同期通脹的1.7%升幅；亦較「長者iBond 」的銀債、3.5厘「墊底息 」為好，更遠勝iBond （04239） 的兩厘息。

那邊廂，儘管新型冠狀病毒令全球股滙債甚波動；但MPF上季的總資產值首次突破逾萬億元，報10,218億元。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪