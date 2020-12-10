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【美國大選】特朗普要求最高法院 判搖擺州數百萬票無效

環球政治 18:31 2020/12/10

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特朗普周三（9日）入稟美國最高法院，要求法院判4個搖擺州合共數百萬張選票無效。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登成為候任美國總統，美國總統特朗普（Donald Trump）繼續挑戰美國大選結果。特朗普周三（9日）入稟美國最高法院，要求法院判4個搖擺州合共數百萬張選票無效。

【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲 【下一頁】

【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選 【下一頁】

德州早前入稟美國最高法院，指控佐治亞、賓夕法尼亞、密歇根及威斯康星州的司法機構或行政部門更改其選舉法屬違憲，因只有各州立法機關才能有權更改選舉法。美國18個州分都支持德州發起的訴訟，要求押後任命4大搖擺州的選舉人。

特朗普委託新律師伊斯特曼（John Eastman）向最高法院提交文件，要求介入訴訟。特朗普團隊指出4個搖擺州以新冠肺炎疫情為藉口，無視或暫停實施各州保障選舉完整性的法律。

特朗普要求法院禁止各州採用未獲憲法保障的美國大選結果，直至各州立法機關審查大選結果。如有任何州根據目前大選結果任命選舉人團，議會有權任命新的選舉人團。

【美國大選】梅拉尼婭想回家？美媒稱已準備搬離白宮 【下一頁】

特朗普更提出，如4個搖擺州未能證明38名或以上選舉人的資格，代表未能有絕對多數的選舉人資格獲確認。按照美國憲法第12條修正案，大選結果將移交眾議院處理。

據悉，特朗普正爭取共和黨人支持。特朗普的親密盟友、路易斯安那州眾議員約翰遜（Mike Johnson）更向所有共和黨眾議員發電郵，徵求共和黨人就德州的訴訟簽署「法庭之友意見書」（amicus brief）。

約翰遜更指特朗普正急切等待簽署名單，但並非所有共和黨人都支持訴訟。

責任編輯：鄭錦玲

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