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【英國脫歐】英歐倘周日前談不成 年底勢必硬脫歐

環球社會熱點 18:07 2020/12/10

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除了新冠肺炎外，英國脫歐談判亦成為歐洲另一難題。英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟代表於布魯塞爾經過3小時對話後，英國與歐盟均同意於本周日必須就脫歐問題取得共識。不過，雙方仍有分歧，離達成脫歐談判存在一定距離，意味英國於年底或現「硬脫歐」。

英國與歐盟過去就脫歐議題進行多次磋商及談判都未有成果。約翰遜周三與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在比利時布魯塞爾會面後，雙方均同意把本周日訂為談判死線，以決定是否達成協議，或英國於年底前無協議脫歐。

英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊 【下一頁】

英國政府於會面後表示雙方態度誠懇，並以外交途徑表達真切感受。馮德萊恩亦於社交網站上表示，是次討論「生動有趣」（lively and interesting），但雙方就脫歐事宜上仍未能取得共識，需要更多時間協商，並把本周日定為落實脫歐協議的最後限期。

此外，約翰遜及其談判代表等人，亦向歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）明確表明立場，英國不會接受任何歐盟條約所束縛，意味著英國有機會無協議脫歐。

有接近英國唐寧街10號的消息人士指，英國與歐盟就脫歐細節存在「相當大」距離，即使雙方同意在數天內繼續開展討論，但難以預料能否於本周日限期前解決當下困局。

歐盟峰會於本周四舉行，屆時馮德萊恩會向他們說明脫歐談判進度。消息人士表示，27國領袖將不會就脫歐議題作出決定或發表意見，等待本周日的脫歐結果。

倫敦就業空缺急跌 歐洲大城市中最嚴峻 【下一頁】

一旦雙方談判失敗而英國強行脫歐，歐盟早已為此訂立應急計劃，以確保歐洲航機可以正常飛行及維護國家邊境。有歐盟消息人士指，即使在脫歐一事面對無數困難，但雙方都相信最終可以達成脫歐協議。

責任編輯：郭麗明

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