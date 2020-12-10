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【晚市禁堂食】Eaton HK外賣自取優惠　逸東軒全日外賣85折、 普慶餐廳首推外賣節日餐單

商業 18:15 2020/12/10

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本地疫情反覆，由即日起，晚市再次禁堂食。 Eaton HK內的多個餐廳將提供多重堂食及外賣自取優惠，包括逸東軒全日外賣85折、 普慶餐廳推出節日火雞美食外賣餐單等，安在家中亦可享用酒店級佳餚。

【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食　新地商場推餐飲限時優惠　指定食肆買滿80元送40元

普慶餐廳（The Astor）更首次推出外賣自取節日餐單，由即日至26日期間供應。餐單有多款節日必備美食選擇，包括供8至10人享用的香烤火雞（980元／7公斤），配上香草洋蔥餡料、火雞濃汁及紅莓醬。另外亦有USDA Prime級肉眼扒（980元／2公斤）。另有多款節日配菜，如香滑松露薯蓉、雙重芝士焗通心粉等，以及聖誕甜品如聖誕木頭蛋糕、伯爵茶慕絲蛋糕等。

Eaton HK內的米芝蓮一星食府逸東軒，由即日起至23日，亦有多款外賣選擇，消費滿HK$600更可獲85折優惠。午市堂食時段特意延長，由早上10時至下午5時期間，客人可享用堂食或外賣自取星級點心，如筍尖鮮蝦餃、帶子蒸燒賣、脆皮流沙酥等。

餐廳更推出全日外賣自取餐單，精選多款冬日菜式，包括20款精選砂鍋美食、鮑魚發財盆菜及多款招牌燒味美饌。一系列惹味砂鍋時令推介選擇包括花雕雞油蒸膏蟹、南安油鴨髀鴛鴦腸煲仔飯、薑蔥焗沙巴斑球煲及乾蔥鮑魚雞煲等，更附送可循環再用砂鍋。

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【晚市禁堂食】今晚6時起禁堂食　信和3商場推外賣優惠

【晚市禁堂食】Mikiki加推「人約6點後」外賣優惠　消費滿300元送100元現金券

責任編輯：葉泳珊

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