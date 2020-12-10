【中美角力】取消美國外交官員免簽證入境港澳 外交部批評美國插手香港事務

外交部今天宣布，即時取消美國外交人員免簽證入境港澳的安排。發言人華春瑩在外交部例行記者會中指出，美國在涉港問題上嚴重干涉中國內政，損害中國核心利益，中國決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁。同時，中國決定取消美方持外交護照人員臨時訪問香港、澳門免簽待遇。

【中美角力】回應民主派DQ 美制裁14名人大常委副委員長 【下一頁】

美國在12月7日宣布制裁14名全國人大常委會副委員長，指他們涉及取消4名香港民主派立法會議員的資格，並有份通過港區國安法。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表明會繼續聯合盟友，在中國議題上合作，讓北京在削弱香港自治的問題上負責任。

周三（12月9日），全國人大常委會發言人發言批評美國插手香港事務，粗暴干涉中國內政，對事件給予譴責並表示強烈反對，同時亦指出會實施反制措施。他提到，港區國安法是為了維護中國主權、安全和發展利益，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，保障香港長治久安和長期繁榮穩定、確保「一國兩制」行穩致遠。外交部副部長鄭澤光就制裁召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩（Robert Forden）且提出嚴正抗議。

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