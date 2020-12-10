【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食　新地商場推餐飲限時優惠　指定食肆買滿80元送40元

▲ 新地旗下商場apm、大埔超級城、世貿中心、元朗廣場及新翠商場推出餐飲優惠。

本港爆發第四波疫情，港府收緊限聚令，食肆在今時6時起禁止堂食。新鴻基地產（00016）旗下商場apm、大埔超級城、世貿中心、元朗廣場及新翠商場，與超過100間特色餐飲即時加推《冬日安心堂食/外賣自取50%回贈》。

由即日起至2020年12月24日，消費者於上述商場的指定食肆惠顧堂食或外賣自取滿80元，即可換領40元商場美食優惠券，享高達50%回贈的同時，更可憑美食優惠券到參予餐廳以低至半價享用各式美食。

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消費800元參加抽獎 有機會贏GalaxyS20+

由即日起至2021年1月31日推廣期間的指定星期日，到apm、大埔超級城、WTC世貿中心、元朗廣場、新都廣場及新翠商場，以即日電子貨幣購物消費滿800元或以上，可參加 《開心SUNDAY即抽即中賞》。獎品包括：高級按摩椅、名貴鑽石首飾、GalaxyS20+、Apple Watch等。

另外，該公司還推出網上購物平台「新地購物一站通」，匯聚逾100品牌及特色餐飲，提供潮流產品低至一折、商戶禮券、特色聖誕禮盒以至500多款外賣自取餐單。

責任編輯：馬意文

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