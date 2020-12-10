【銀色債券】銀債認購最後召集 專家拆解銀債受捧3大主因

▲ 長者iBond銷售現正倒數，明午截止，券商在淡市下錄得逾1.1億元進帳。

銀債明天（12月11日）下午2時正式截止，而券商則提早一兩天已截數，如今天（10日）截飛的耀才證券 （01428） ，錄得近兩億元的現金認購，輝立則暫錄得逾6,400萬元的現金及孖展申請；計及昨已截龍的致富證券，旗下現金申請逾4,250萬元；一通證券則為1,200萬元，4間券商的累計現金及孖展申請總額，首破逾3億元，實數為3.185億元。耀才證券行政總裁許繹彬剛回應本報查詢指，銀債申請人數接近1,200人，涉資接近兩億元，較上年急增1.5倍.

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業界預計，俗稱「長者iBond 」的銀債，逆市吸金旺丁又旺財，政府或需把發行額由百億元加碼至150億元；且解構定息產品丁財兩旺有3大主因，包括︰

（1）保證年息3.5厘無得輸︰今年政府對65歲或以上的老人家堪稱慷慨派糖，把「長者iBond 」的「墊底息 」破天荒由3厘，驟加至3.5厘；反觀港元定期存款的減息潮加劇，繼中銀香港 （02388） 剛於上周四（3日）全面削低短中長息，本周又輪到恒生 （00011） 全綫降息，甚至連擅打高息牌的集友，亦追趕降息快車道，這中資行的一年存息，由下半年的1.25厘，現已累劈0.5厘，至僅得0.75厘。單以龍頭銀行比併，目前中銀的一年期的新息率僅0.4厘，但已冠絕發鈔行；恒生更乍現0.25厘超低位。計及中小行，「高息王」是虛擬銀行天星（Airstar Bank）的0.8厘，凸顯銀債的3.5厘極吸引。

（2）高息股恐賺息蝕價︰近期派息慷慨的熱門股輪流倒下，如老股民最愛的中移動 （00941） ，今天創逾10年新低；至於憧憬滙豐HSBC （00005） 恢復派息，一度刺激股價自底位狂飆逾六成，又再掀聖誕鐘買滙豐效應，可是，近日受「許智峯事件 」不斷發酵，以及擔心今晚歐盟峰會，未必如市傳放寬銀行可大舉派息；再者，疫情疊加亂市，另一潛藏炸彈是特朗普在退任前終極搞局，對本港的新一輪制裁不斷升級等，皆累高息股跌勢不止。個別不願承受風險的保守族，寧可把多餘錢放在銀債。

（3）棄股投債、尤其是「打新」錢轉投銀債︰今年最旺丁的IPO「認購王」、京東健康 （06618） ，吸引逾80萬人抽，凍資約5,600億元已於本周一（7日）回籠，銀髮族趕及把「打新 」的向隅資金，轉投「長者iBond」。況且，個別老友記嫌藍月亮 （新上市編號︰06993） 估值略高；且鑑於這有「中國P&G」之稱的焦點IPO，未如預期般熱爆，於是變陣把注碼押在銀債。

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致富證券董事暨業務主管郭家安回應本報查詢指，有261人申請，反應較預期好，皆因在亂市下定息產品逆市受捧。至於一通集團行政總裁宓光輝透露，旗下一通證券錄得約102名耆英申請；吸資1,200萬元，較1,000萬元目標為多。

宓光輝預計，儘管政府把銀債的發行額，由30億元增至百億元，料未能满足追息族所需，遂加額度至150億元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪