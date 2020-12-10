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終還公道 丹麥為多年前帶走格陵蘭兒童致歉

環球政經 16:05 2020/12/10

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丹麥政府為50年代從格陵蘭帶走22名兒童回國接受再教育事件道歉。

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丹麥政府在1951年進行社會實驗，從當時屬丹麥殖民地的格陵蘭，帶走22名兒童回國接受重點教育，待兒童長大後能返回格陵蘭，幫助推動社會發展，並加強丹麥與格陵蘭的文化聯繫，但最後實驗宣告失敗。

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該批兒童被送返格陵蘭孤兒院。因為在丹麥的文化背景下成長，當中大部分人已經忘記母語，亦與本身格陵蘭的文化斷裂，導致無法融入社會，最終大部分人都沒有再與家人見面。

近日有學者發表相關歷史事件的研究報告，丹麥總理佛瑞德里克森 (Mette Frederiksen)就此致函當年被帶走，仍然在生的6位格陵蘭人致歉。其後發表聲明，形容事件為人類的災難，表示現在已經無法改變事實，但丹麥可以為事件負責，並向過往當局一直忽略的格陵蘭人道歉。

其中一名當年被帶走的格陵蘭人接受丹麥道歉，表示自己從1998年一直爭取丹麥的回應，形容此比一切重要。格陵蘭總理基爾森(Kim Kielsen)則指，多年來丹麥和格陵蘭共同發展，時至今日兩國均對等，可以一起回看歷史。

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撰文 : 林展鋒

丹麥 災難 歷史事件 格陵蘭
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