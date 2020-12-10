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LG夥瑞典製造商合作　研發具顯示功能OLED屏幕自動門

科技 18:21 2020/12/10

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LG Display日前宣佈，將與瑞典自動玻璃門製造商ASSA Abloy合作，攜手開發世界上首款搭載透明OLED屏幕面板的自動門。

近年，OLED屏幕面板經常應用於手機、智能手錶或液晶電視上，不過現時就連玻璃自動門也可變成OLED屏幕面板，而且自動門上還能播放影像和音效，為商店提供全新的廣告宣傳方式。

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LG Display日前宣佈，將與瑞典自動玻璃門製造商ASSA Abloy合作，攜手開發世界上首款搭載透明OLED屏幕面板的自動門。在一般情況下，玻璃門平時在沒有播放影像的時候，與普通的自動門完全一模一樣。一旦需要播放廣告或互動，使用者也能打開玻璃門上的屏幕，利用透明OLED的特性在玻璃門上播放影像，並呈現出逼真的色彩。

不過，LG與ASSA Abloy暫時未有透露搭載OLED透明屏幕的自動玻璃門會在何時開始量產上市，但類似的概念其實早前已經在中國北京與深圳的地鐵列車車窗上使用，列車車窗內建LG OLED透明面板，可以顯示行車路線、氣象、新聞等資訊內容。

此外，值得一提的是，這類透明OLED面板技術目前是LG的主流技術，儘管韓國知名顯示器製造商Samsung也曾嘗試研發，但據《The Korea Herald韓國先驅報》報道，Samsung已在2016年停止該項技術的研發。

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責任編輯：施雯雯

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