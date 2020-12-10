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【英國脫歐】約翰遜會晤馮德萊恩 雙方均指距離共識仍然很遠

環球政經 15:07 2020/12/10

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英國首相約翰遜與歐盟委員會主席馮德萊恩會面，繼續就英國脫歐的貿易協議作談判。雙方在會面後均分別表示，距離達成共識仍然很遠。

【英美關係】脫歐在即 英國明年起暫停對美部分關稅下一頁

約翰遜到布魯塞爾與馮德萊恩進行晚餐會談，會談長達三小時。英國首相府形容雙方討論坦誠，但認為分歧仍然非常大。馮德萊恩亦表示，對話讓兩方明白各自立場，但雙方距離甚遠，同意雙方的談判小組需馬上再開會解決必要議題。

【英國脫歐】脫歐談判再陷僵局 鎊匯急跌後反彈下一頁

外媒報導兩人均同意本周日(12月13日)將為下個，甚至是最後一個談判限期，雙方將於13日前，決定是否達成共識。有唐寧街人士表示，目前未清楚能否跨越這些障礙。

會面前，約翰遜出席國會下議院議員質詢，批評歐盟開出條件不能接受，指責歐盟在漁業談判中，提出的要求等同要英國交出作業海域主權。據悉目前英國及歐盟就捕魚權、勞工及商業法規未取得共識，若達成貿易協議失敗，雙方將根據世界貿易組織的框架，實施邊檢及關稅安排進行。

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撰文 : 林展鋒

英國 馮德萊恩 約翰遜 世界貿易組織 歐盟
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