【落糖落鹽@iM網欄】新手必看 麵包的Behind the Scenes: 濕性材料篇

進入介紹材料的篇章的尾聲，在認識各種基本乾性麵粉後，相信大家對製作麵包已經可以有一定的理解，到烘焙店時絕對不會眼花撩亂。而這篇將會進入介紹濕性材料：水、奶、油脂和雞蛋。

水

水分作為整個配方中的溶劑之一，肯定是必不可少的。除此之外，麵團中的水分決定成品的鬆軟度。很多時候我們所追求的「拉絲麵包」正是因為夠鬆軟。那這樣是否代表水下得越多越好呢？未必，一般麵團水分應控制在麵粉量的55-85%。不同款式的麵包所需的水量也不一，例如水份量約在65-70%左右，可以做出口感濕潤的吐司；而貝果(Bagel)的特色正是水分少的煙韌口感，水分約在55-60%。水與麵粉中的蛋白質混合便會產生讓麵包升起的麵筋，但水分太多又會讓麵團過軟，在發酵過程中較難支撐膨脹的過程。高含水量麵包可以防止麵包過早老化與變硬。一個小撇步就是，如果可以確定麵包能在一兩天內吃完的話，可以在麵包還有少許餘溫時放進保溫盒/袋裡收好，盒/袋裡便可保持濕潤的環境，減慢麵包乾燥。

奶

其實坊間不少食譜因為平時奶粉較容易保存而偏好使用奶粉。使用牛奶除了能提高麵包的營養價值外，奶原有的乳糖可以可以令烤好的成品有好看的金黃色表面，因此有時候除了蛋液，也可以在入爐前的麵團輕掃牛奶。而因為牛奶的含水量大概在88%，因此若想將食譜中的水換成奶，不應等量交換，而是將水的用量乘以1.1，否則做出的麵包會變得缺水而較緊實。至於若不想使用牛奶，也可使用其他植物奶如豆奶和杏仁奶，但質地不宜太濃稠。

油脂

不同狀態的油脂會給麵包帶來不同的口感和風味。歐式麵包例如凱撒麵包一般使用液體植物油如橄欖油製作，口感會有嚼口但不難啃；相反在做一般麵包如吐司或造型餐包，使用固態油脂例如牛油便可令麵團在揉麵過程中更能有效保水，口感較為鬆軟及帶奶香風味。鬆軟的生吐司正是一個好例子，不但含水量高，且因為內含牛油及奶油，油脂量會比一般食譜高，因此成品鬆軟且不易老化。

麵團中油脂太多，酵母就會因太多油脂抱回而令揉麵及發酵時長增加，且麵包的保質期會減少。可是一味少油，麵團韌性因而加強，因此一般不會使用歐式麵包的食譜製作造型麵包；且因水分不足，麵包會容易老化。

但要留意，在揉麵過程中，不論是手揉還是使用廚師機都應該等待揉出麵筋，麵團變得光滑且能拉扯出薄膜的時候才加入牛油。這是因為加入得太早的話會削弱麵筋的形成，從而減低麵包的彈性。因此很多時候就算是使用了麵包機的「超軟吐司」的模式，只要你跟隨麵包機附贈的食譜，一開始便將牛油與其他材料一同加進容器裡，成品也不能「超軟」到哪去。

雞蛋

蛋黃中的類胡蘿蔔素是天然的著色劑，可以令麵包產生金黃色澤。當然，加入雞蛋也可以增加麵包營養，並為麵包帶來醇香風味。而蛋白可增強麵筋的強度，麵團可升得更高，令麵包變得更鬆軟。若剛好家裡沒雞蛋，便可以其他液體，最直接用水代替。用量為雞蛋重量的70%（即40g雞蛋用28g水代替）。

以上的濕性材料，其實除水以外都並非必需材料，若有任何過敏的話可完全不添加，以其他液體代替。

作者__黃落糖（童瑤）簡介： 聽說每個成功廚師的第一步都是將鹽當糖放。一個大學家姐希望填飽小學妹妹個胃的烘焙/煮飯仔/周圍食/周圍玩的故事。

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