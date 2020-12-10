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【慳錢有方】恒基旗下商場推Bingo Joy購物驚喜三重獎　抽獎送iPhone 12 Pro Max

商業 17:10 2020/12/10

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恒基地產旗下商場即日起至2021年1月31日，推出H．COINS會員專享「Bingo Joy購物驚喜三重獎」活動。（恒基地產提供圖片）

恒基地產旗下商場即日起至2021年1月31日，推出H．COINS會員專享「Bingo Joy購物驚喜三重獎」活動，會員有機會參加「Bingo Joy即中即有獎」贏走逾2萬份禮品，更有每週大抽獎，共送出27部iPhone 12 Pro Max及多份電子禮券。

【疫情第四波】今晚6時起禁堂食　信和3商場推外賣優惠

【禁晚市堂食】Klook本周加推聖誕到會及外賣優惠　Moreish & Malt套餐人均199元起

H．COINS會員於商場購物或餐飲消費後，5天內（消費日不計算在內）經H．COINS手機APP自助上載發票，即可參加「Bingo Joy即中即有獎」，即時贏走超過2萬份商場禮品，包括1.6萬張面值10元及30元的購物及餐飲電子禮券，總值逾70萬元。

此外，更有每週大抽獎，於「Bingo Joy即中即有獎」未能成功獲獎，將自動獲得「每週大抽獎」機會一次，一連9個星期，每星期送出iPhone12 Pro Max 128GB （價值9,399元）（每週名額3名），以及2,000元恒基地產旗下商場購物及餐飲電子禮券（每週名額5名），總值9萬元。

恒基地產旗下商場包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期)、MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心及沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊。

【消費優惠】PayMe推雙12節慶快閃禮遇　夥5家商戶合作谷銷情

責任編輯：朱悅瀅

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