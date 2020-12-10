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【利財筆記】林本利：新舊經濟股換馬 平衡風險

名人薈萃 17:03 2020/12/10

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今年7月27日，恒生科技指數正式啟動，8月28日，3隻追蹤科技指數的ETF登場，有人竟以20元高追資產淨值只得7.5元的ETF。自此之後，筆者已不斷提醒學生要留意科技股是否已出現泡沫，切忌高追，反而要留意股價低殘的舊經濟股。從Facebook得悉鍾記以59元購入領展（00823），10.8元入了煤氣（00003），116.3元購入恒生（00011），便即時告知學生這才是正確的價值投資方法，絕不應該在去年中被市場氣氛影響，高追領展和煤氣，以致中伏。

及至今年11月3日美國大選前，螞蟻為了要趕及上市，有心人刻意推高科技股，方便在市場上抽走2,700億港元，完全不理會市場及監管環境正在轉變，可能對投資者造成負面影響，終於臨上市前被叫停。加上拜登（Joe Biden）當選總統，疫苗研發取得重大進展，觸發全球資金在過去一個月，由新經濟股回流至舊經濟股，過去3個月仍高追科技股的散戶，即使有所進帳，仍然可能跑輸大市。

以美股為例，在9月至11月的3個月，反映科技股表現的納斯達克指數跑輸道瓊斯指數，更被羅素2000指數（小型股）大幅拋離，資金明顯由新經濟股流往舊經濟股和小型股。至於恒生科技指數，在9月至11月的3個月，升幅高於同期恒指，但不要忘記科技指數曾經升上8,500點，不少人在高位接貨。今年恒指一直跑輸科技股一大截，主動型股票基金表現一枝獨秀，大幅跑贏追蹤恒指的股票基金。隨着近月舊經濟股發力，兩類基金的表現可望拉近。

【醫療保險】資深保險人教路 選擇醫保不可不知的6大要點，請看【下一頁】

就以本地銀行股為例，之前滙豐（00005）被人刻意唱淡，股價跌穿2009年3月28元的供股價，低見27.5元。近月大幅反彈50%有多，升上42元，早前在30元以下仍沽貨的散戶欲哭無淚。滙豐跌至30元時，整間公司市值只得5,000多億元，較全資持有帳面值8,000多億元的香港上海滙豐銀行低一大截，完全不合理。

另一隻股票長和（00001），早前跌至45.8元，市值只得1,700多億元，遠遠低於4,600億元的帳面值。近月公司宣布出售歐洲鐵塔業務，可望套現900多億港元，股價隨即反彈至58元以上，但市值仍只得2,200億元。長和管理層不妨考慮把900多億元現金全數派給股東，每股特別股息20多元，看看派完特別股息後，市值會否跌至1,200多億元，股價只得30多元?

現在怎部署?若按照筆者今年初的建議，投資者分三注入市，應已在恒指24,000點建倉，持貨至少八至九成，甚至滿倉，在26,000點以上可以趁高套現和換馬，沽出部分賺幅頗大的股票，調整新舊經濟股比重，平衡風險。由於香港政局不穩，處於中美角力中間，自去年8月已建議投資者減持業務集中在香港的公司。股票組合應分散在香港、內地及全球（特別是美國）的公司，各佔約三分一左右。

科技股不可不持，若持貨不足，可趁科技股回落購入有實質盈利的公司，或者科技股ETF，佔比重最多兩成，若投資者願意承擔較高風險，可佔三成。這個比重類似標普500指數和恒指的科技股比重。隨着全球政治，經濟及疫情轉好，手持優質股，迎接明年牛年的來臨。

 

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撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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