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【螞蟻上市觸礁】疑內房高層3.2億認購螞蟻不獲退款 入稟法院向基金索償

股市 16:42 2020/12/10

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螞蟻集團擱置上市，名為鄭少輝的投資者入稟法院，向基金及資產管理公司追討3.2億螞蟻集團新股認購款項。

螞蟻集團上市前急煞停，中港逾600萬認購投資者獲安排退款。惟一名投資者昨入稟高等法院，控告一家基金、資產管理公司以及兩名相關人士，稱他於10月23日簽訂協議，向基金及資產管理公司支付約3.22億港元，用於認購螞蟻集團香港IPO新股，但螞蟻上市擱置後，至今未獲退款，因此入稟追討該筆款項及利息。

原告名為鄭少輝，與奧園健康 （03662） 副總裁兼首席財務官鄭少輝相同；4名被告則分別為Swenson Global Opportunities Funds、軒勝資產管理有限公司（Swenson Asset Management）、陳世榮、冼健航。

根據入稟狀，鄭少輝與軒勝資產管理及基金於10月20日達成口頭協議，並於10月23日正式簽署協議，支付約3.22億元用於認購螞蟻集團上市新發行H股，惟螞蟻暫停上市後，被告辯稱已將資金購買380萬股螞蟻集團舊股。鄭少輝稱被告違反協議內容，控告被告欺詐或失實陳述等。

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編輯：陳健婷

H股 IPO 奧園健康（03662）

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