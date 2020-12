【美國大選】梅拉尼婭想回家？美媒稱已準備搬離白宮

▲ 美國第一夫人梅拉尼婭據報不認為特朗普可扭轉美國大選結果,已準備遷離白宮。

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨的拜登成為候任美國總統,美國總統特朗普繼續挑戰美國大選結果。美媒報道,第一夫人梅拉尼婭卻不認為特朗普可扭轉美國大選結果,一心只希望回家,更已準備遷離白宮。

美國大選選舉日過後,特朗普(Donald Trump)一直拒絕認輸,法律團隊於多州展開訴訟挑戰美國大選結果。梅拉尼婭(Melania Trump)也曾公開表態支持特朗普。

美國有綫新聞網絡(CNN)引述消息人士指,梅拉尼婭一心只希望回家(just wants to go home)。特朗普被指或會角逐2024年大選,但梅拉尼婭卻表示不看好。

報道指,梅拉尼婭曾要求其特別顧問凱利(Marcia Lee Kelly)詢問白宮職員,其後得悉如第一夫人卸任,將不可再獲得納稅人的資金。

據悉,梅拉尼婭正在清點傢俬、藝術品及其個人物品,已準備好搬離華盛頓。梅拉尼婭曾於2017年委託室内設計師Tham Kannalikham為其裝修白宮内的居住空間。但Kannalikham最近數周正在設計特朗普一家於海湖莊園的住宅。

美國不少第一夫人卸任後,都會出版回憶錄講述於白宮時的生活。CNN引述出版業人士指,梅拉尼婭於離開白宮後也考慮出版新書,講述白宮招待史或她在白宮完成的設計項目。

責任編輯:鄭錦玲