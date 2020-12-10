【美國大選】梅拉尼婭想回家？美媒稱已準備搬離白宮

▲ 美國第一夫人梅拉尼婭據報不認為特朗普可扭轉美國大選結果，已準備遷離白宮。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登成為候任美國總統，美國總統特朗普繼續挑戰美國大選結果。美媒報道，第一夫人梅拉尼婭卻不認為特朗普可扭轉美國大選結果，一心只希望回家，更已準備遷離白宮。

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美國大選選舉日過後，特朗普（Donald Trump）一直拒絕認輸，法律團隊於多州展開訴訟挑戰美國大選結果。梅拉尼婭（Melania Trump）也曾公開表態支持特朗普。

美國有綫新聞網絡（CNN）引述消息人士指，梅拉尼婭一心只希望回家（just wants to go home）。特朗普被指或會角逐2024年大選，但梅拉尼婭卻表示不看好。

報道指，梅拉尼婭曾要求其特別顧問凱利（Marcia Lee Kelly）詢問白宮職員，其後得悉如第一夫人卸任，將不可再獲得納稅人的資金。

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據悉，梅拉尼婭正在清點傢俬、藝術品及其個人物品，已準備好搬離華盛頓。梅拉尼婭曾於2017年委託室内設計師Tham Kannalikham為其裝修白宮内的居住空間。但Kannalikham最近數周正在設計特朗普一家於海湖莊園的住宅。

美國不少第一夫人卸任後，都會出版回憶錄講述於白宮時的生活。CNN引述出版業人士指，梅拉尼婭於離開白宮後也考慮出版新書，講述白宮招待史或她在白宮完成的設計項目。

責任編輯：鄭錦玲