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【疫情第四波】紙藝平台ArtPin夥藝術家合作　冀推廣紙藝文化

商業 13:00 2020/12/12

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ArtPin創辦人歐佩欣稱，希望藉平台讓藝術結合商業尋求盈利。（林宇翔攝）

藝術與商業之間取得平衡，是藝術家要習的課題。紙藝平台ArtPin銷售自家紙雕外，現時還夥同5位藝術家合作，設立藝術平台推廣紙藝文化和相關產品。ArtPin創辦人歐佩欣稱，希望藉平台讓藝術結合商業尋求盈利。平台與藝術家合作用分成方式，即藝術家在每件產品售出後，扣除成本才按協議取得相應報酬。

現時平台每逢節日會推出新活動，她舉例，在中秋節與慈善機構合作，推出紙雕燈籠，當中繪畫部分和紙雕部分，分別由不同藝術家處理。她透露中秋活動上，扣除成本和捐給慈善機構部分，淨收入約1萬元。

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疫情反覆　轉推綫上課程
為了讓藝術「走入」香港人生活，歐佩欣表示，平台初登場便計劃夥同多個藝術家合作，推出教學課程。紙雕和繪畫技巧透過面授，學生更容易明白。惟疫情一波三折，近日又爆發第四波，她最後迫於無奈決定在明年1月轉為綫上授課。

她指出，與其他藝術家合作時，磨合是最大困難。她舉例，設計課程時，有人要求成品構圖豐富和飽滿，但最少8堂課程才可以畫完。她要平衡教學、商業和藝術方面，再慢慢磨合，幸而大家都希望有學生報名，最後成功減至4堂，4堂收費定價為約1,200元。

記者：馬意文

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