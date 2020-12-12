  • 22°C
香港時間 : 20201212日 (六) 10:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】量度風水度數 風水學上的真角度與磁角度

名人薈萃 10:00 2020/12/12

分享：


上期提及風水坐向的學問，今期就講解量度風水度數的問題。事實上，現在的陽宅興建用上很多的鋼筋水泥，羅庚的磁針受到影響，因而很難量度出一間屋的真正坐向，於是坊間出現了量度陽宅方位的方法爭辯。以我綜合學理及實戰所得的結論，要量度一間屋的方位並將風水套用上去，當中是涉及兩套量度方法，分別「真角度」及 「磁角度」兩個體系。

「真角度」的基礎，是建基於地球的「真北」，是地球的真正北向，亦是我們從一些圍星地圖上找出來的北向(也即是地圖上的0度或360度)。至於「磁角度」，是羅盤或指南針上的北方，我們稱之為「磁北」。真北是不受客觀條年變化所影響，而磁北卻受磁場變動所左右。

為何要分兩套角度？而那一套才是準確？基本上，如果以坊間最為流行的玄空飛星作為風水的基礎，我們一定要用「真角度」來為一間陽宅來定真正的坐向。理由很簡單，飛星的星盤本身是以北斗七星的飛伏演變出來，因此一切的軌跡是以「真北」蛻變出來，所以我們起盤時，一定要用「真角度」來定盤。

從反辯證去立論，如果一間屋本身是坐東向西，而假設坐東南向西北才有最好的飛星盤時，理論上可以在家中放兩座大磁石，去將羅庚量度出來西向改為西北向。問題是，即使將室內的磁場改變至坐東南向西北，但屋本身的真實坐東向西，真正的飛星是跟「真北」去飛伏，所以即使改變了磁場，也改不了飛星的真正軌跡。因此，我們要找真正的飛星軌跡，一定要先找真正的方向，所以度一間的真正坐向，是應該取室外來定位的真角度。

如何去取真角度？如果是最講究的，應該是去地政處孛取發展商起樓時的真正草圖，因為草圖上有測量師核實的真正角度，可以一個單位的真正坐向。如退而求其次，也可以在網上找一些衛星圖，再自己用人手去繪畫量度出來。找了角度後，再計飛星軌跡。之前亦提過，飛星只是術數的一小部份，即使用其他派別看風水，只要涉及方位的計算，就要用真角度了。

既然有了真角度，為何還要用磁角度？因為磁角度是用來計算納氣之用。之前筆者已指出，風水最重要講納氣，因而再細分用64卦去做風水，而納氣與64卦有著不可分割的關係。簡單言之，因為每個人對室內的裝橫有不同的要求，而不同的擺設，就影響了室內的卦氣。因此，即使有同一個星盤，卦氣不同就會有不同的效果，而磁角度，就是用來計算屋主的命卦與家中的卦氣是否合出吉星、凶星，收催吉避凶之效。

綜而論之，看風水時真角度是用來計算屋的真正坐向，來計算一個準確理氣盤。而磁角度則是用來計納氣，例如開窗開多少才可以納吉氣，開門要如估開才可摧旺，那就要用磁角度的計算了。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】對症下藥 風水立極的重要性
2020/12/05
【玄人‧峰語@iM網欄】對症下藥 風水立極的重要性
【玄人‧峰語@iM網欄】少年得志vs大器晚成 為何人要行晚運？
2020/11/21
【玄人‧峰語@iM網欄】少年得志vs大器晚成 為何人要行晚運？
【玄人‧峰語@iM網欄】冥冥中有主宰 風水能改變先天定數？
2020/11/14
【玄人‧峰語@iM網欄】冥冥中有主宰 風水能改變先天定數？
【玄人‧峰語@iM網欄】巒頭無假、理氣無真
2020/11/05
【玄人‧峰語@iM網欄】巒頭無假、理氣無真
【玄人‧峰語@iM網欄】同八字有著相同的命運嗎？
2020/10/17
【玄人‧峰語@iM網欄】同八字有著相同的命運嗎？

下一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥红色之城 馬拉客什
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】由新界搬市區新樓　網民：後悔換樓搬錯地區
【網民熱話】由新界搬市區新樓　網民：後悔換樓搬錯地區
【千呎豪宅】內地豪客輸到入肉　買樓六年蝕逾700萬
【千呎豪宅】內地豪客輸到入肉　買樓六年蝕逾700萬
【疫市筍盤】屯門新地樓環境夠清幽樓價又低水 首置客即睇即買 「一炮過」680萬購三房筍盤
【疫市筍盤】屯門新地樓環境夠清幽樓價又低水 首置客即睇即買 「一炮過」680萬購三房筍盤
【疫市奇葩】疫情大爆發失業潮湧至 呢間公司月入逾7萬員工倍增 究竟點做到?
【疫市奇葩】疫情大爆發失業潮湧至 呢間公司月入逾7萬員工倍增 究竟點做到?
【買樓理財】「90後」趁疫市買樓　殺價逾一成　不用500萬上車
【買樓理財】「90後」趁疫市買樓　殺價逾一成　不用500萬上車
【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票
【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票