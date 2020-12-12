【玄人‧峰語@iM網欄】量度風水度數 風水學上的真角度與磁角度



上期提及風水坐向的學問，今期就講解量度風水度數的問題。事實上，現在的陽宅興建用上很多的鋼筋水泥，羅庚的磁針受到影響，因而很難量度出一間屋的真正坐向，於是坊間出現了量度陽宅方位的方法爭辯。以我綜合學理及實戰所得的結論，要量度一間屋的方位並將風水套用上去，當中是涉及兩套量度方法，分別「真角度」及 「磁角度」兩個體系。

「真角度」的基礎，是建基於地球的「真北」，是地球的真正北向，亦是我們從一些圍星地圖上找出來的北向(也即是地圖上的0度或360度)。至於「磁角度」，是羅盤或指南針上的北方，我們稱之為「磁北」。真北是不受客觀條年變化所影響，而磁北卻受磁場變動所左右。



為何要分兩套角度？而那一套才是準確？基本上，如果以坊間最為流行的玄空飛星作為風水的基礎，我們一定要用「真角度」來為一間陽宅來定真正的坐向。理由很簡單，飛星的星盤本身是以北斗七星的飛伏演變出來，因此一切的軌跡是以「真北」蛻變出來，所以我們起盤時，一定要用「真角度」來定盤。

從反辯證去立論，如果一間屋本身是坐東向西，而假設坐東南向西北才有最好的飛星盤時，理論上可以在家中放兩座大磁石，去將羅庚量度出來西向改為西北向。問題是，即使將室內的磁場改變至坐東南向西北，但屋本身的真實坐東向西，真正的飛星是跟「真北」去飛伏，所以即使改變了磁場，也改不了飛星的真正軌跡。因此，我們要找真正的飛星軌跡，一定要先找真正的方向，所以度一間的真正坐向，是應該取室外來定位的真角度。



如何去取真角度？如果是最講究的，應該是去地政處孛取發展商起樓時的真正草圖，因為草圖上有測量師核實的真正角度，可以一個單位的真正坐向。如退而求其次，也可以在網上找一些衛星圖，再自己用人手去繪畫量度出來。找了角度後，再計飛星軌跡。之前亦提過，飛星只是術數的一小部份，即使用其他派別看風水，只要涉及方位的計算，就要用真角度了。



既然有了真角度，為何還要用磁角度？因為磁角度是用來計算納氣之用。之前筆者已指出，風水最重要講納氣，因而再細分用64卦去做風水，而納氣與64卦有著不可分割的關係。簡單言之，因為每個人對室內的裝橫有不同的要求，而不同的擺設，就影響了室內的卦氣。因此，即使有同一個星盤，卦氣不同就會有不同的效果，而磁角度，就是用來計算屋主的命卦與家中的卦氣是否合出吉星、凶星，收催吉避凶之效。



綜而論之，看風水時真角度是用來計算屋的真正坐向，來計算一個準確理氣盤。而磁角度則是用來計納氣，例如開窗開多少才可以納吉氣，開門要如估開才可摧旺，那就要用磁角度的計算了。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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