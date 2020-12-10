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【英國脫歐】英國與新加坡簽訂自貿協議 提早為脫歐鋪路

環球政經 18:30 2020/12/10

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英國與新加坡在周四（12月10日）簽訂自由貿易協議（FTA），整個協議將覆蓋價值170億英鎊（約1750億港幣）的貨品及服務，亦是第一個與英國簽訂自貿協議的東盟（ASEAN）國家。

英國國際貿易大臣卓慧思（Elizabeth Truss）在新加坡與貿工部長陳振聲會面並簽署協議，該協議與歐盟和新加坡的自貿協議有異曲同工之妙。按照英新兩國的協議，從明年1月1日起，英方將免去84%的貨品貿易關稅，在2024年會免去餘下的16%關稅，而新加坡則維持對英國貨品的免稅政策。

【英美關係】脫歐在即 英國明年起暫停對美部分關稅 【下一頁

陳振聲在簽署時說到，英國是新加坡重要的貿易夥伴，亦是該國在歐洲投資最多的國家。他強調，英新自貿協議除了能互相在商業上帶來好處，亦標誌着雙方在打擊貿易保護主義及本土主義的立場，他亦形容自貿協議對疫情後全球經濟的快速恢復十分關鍵。自貿協議亦令英國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）邁進一大步，新加坡表示將全力支持英國加入協定。

英國在脫歐之際連續與不同國家簽署或修訂貿易協議。10月，英國與日本簽署自由貿易協議。英國貿易部亦在12月8日宣布由明年1月1日起暫停對美國徵收部份關稅，而英國國際貿易部也正在和美國、澳洲及紐西蘭展開貿易磋商。

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撰文 : 張健兒

疫情 經濟 貿易 CPTPP 新加坡 歐洲 澳洲 英國 日本 太平洋

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