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【疫情第四波】2020年疫情反覆　婚禮紙雕相框生意與去年持平

商業 11:00 2020/12/12

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主要從事訂製婚禮紙雕相框的紙藝平台ArtPin，在新冠肺炎下銷售額仍力保不失，維持與去年相若。（林宇翔攝）

本地爆發第四波疫情，婚宴限制再度收緊。據結婚資訊媒體生活易的數據顯示，今年結婚的新人數目急跌。而婚禮消費中，酒席和旅行的開支按年下跌3%和22%，但準新人更願意花費可以保值或留為紀念的產品。主要從事訂製婚禮紙雕相框的紙藝平台ArtPin，在新冠肺炎下銷售額仍力保不失，維持與去年相若。

ArtPin創辦人歐佩欣接受本報專訪稱，客人確定婚期後，會預先訂製紙雕相框，布置婚宴場地，故婚宴延期不影響其生意。準新人在疫情期間訂製紙雕相框數目維持去年水平，扣除成本每月平均淨收入錄得約2萬元，預計全年淨收入錄得20萬至25萬元。

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為增銷售　擬開拓海外市場
婚宴受影響，卻讓她有更多時間製作紙雕相框。她解釋，今年有客人曾數度向她反映婚宴要延期，由今年9月、12月到最後延至明年3月，讓她毋須趕製。而近來海外準新人對紙雕相框感興趣，如新加坡、加拿大、荷蘭等地，有人曾透過社交平台下單，故她計劃拓展海外市場。

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冀設計和生產皆為本地製造
歐佩欣曾任職設計行業，現在全職投身紙藝。ArtPin每幅紙雕相框均由她人手雕刻，並且一對一與客人溝通每一幅紙雕相框的設計，花費時間較長，收費亦較高。她指，早前因堅持本地設計和生產，故未有交給內地激光切割公司處理較繁複設計，但隨着本地近年具激光切割技術的公司增加，可將複雜部分交由他們處理。倘若銷售未來繼續上升，她計劃設計指定主題進行量產化，讓客人在網上揀選心儀的相框並下單，但仍會提供個人化訂製服務。

記者：馬意文

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