【宏觀術數@iM網欄】內容廣兼實用 從易經看年運

過往數期，分別以不同的術數方式嘗試預測來年辛丑年的走勢，並順道介紹以術數推算年運的方法。先後曾以天星、天干地支組合、紫微斗數的四化星及玄空飛星風水去計數宏觀大局，讀者們有興趣可以隨時參考一下。友儕們問及日謙既然談術數，怎麼好像少了易經的份兒呢？

一直有幾個重要的術數元素想深入淺出的介紹，易經自然為其中重點。只是如要簡單介紹也算容易的，深入更合胃口，但要做到「說人話」又深入淺出，倒恐怕有些難度。既然冬至將至星運轉變在即，也就趁著歲末談來年運程的機會先閒談一下，住後有機會再作詳述。

依個人淺見，以易經系統去作時運預測，可大概分成兩種方式：

易經占卜系統

易經相對應曆法或節令作預測

以易經占卜世運源流長

第一部份占卜系統源遠流長，最早期莫如先民祭祀天地，並且用不同的卜筮方式例如龜卜、式法等等占問國家或皇室大事，及後把經驗總結起來成為《易經》及早期術數內容。至近代占卜術發展成熟，先賢直接以易經及不同卜筮方法預測國運，以至個人窮通得失，所使用者主要為依是衍數起卦或火珠林法等。甚至傳至日本，明治時代高島吞象便為其中表表者，其所用方式即為易經卦爻辭去預測國家及權貴前程，並以神準而有易聖稱譽。在中國六爻卦易亦有很大發展，並有分門別類的解釋方法。有關占卜術的內容很廣，實用性也強，未來有機會再作詳細介紹。

第二部份為以易卦配合曆法或節令，從陰陽盈虛變化預測未來發展。例如早前本欄介紹過的消息卦（或稱十二辟卦），便是以十二個易卦去代表一年十二個月的陰陽盈虛，和節氣相應接軌。

風水亦重先天八卦

常見的玄空風水以九星為主，以後天八卦配以洛書圖，九星每年輪流入中主事，元運以180年為一個周期，20年一運。既然有後天八卦便自然有先天八卦，玄空學亦有以易經先天八卦作為周期推算元運，以陽爻管9年，陰爻管6年，一個周期也是180年。簡單而言， 2017年起先天運已開始九運入氣，屬乾卦管事27年至2043年，實際風水佈局和之前純八運時已有所不同，而社會潮流也漸起改變。

皇極經世、活在當下

風水元運使用時須配合地理（山水形勢），如果單椊以易經結合曆法預測未來，便必須提到北宋易學大師邵雍（康節）的《皇極經世》，相傳鐵板神算及梅花心易都是其所創。而他窮畢生精力而成的皇極經世系統，亦是以先天易學方圓圖為基礎，把易卦和曆法結合推算古往今的窮通得失。

首先對其體系的周期作基本簡紹如下:

周期 年 合共年數 現時所先的周期位置 元 12 會 129,600年 甲一 會 30 運 10,800 年 午七 運 12 世（ 360 年 姤（1174-2103） 世 30 年 30年 1984-2043 : 巽 2014-2023 : 蠱 2021: 賁

由於其系紈一個周期已是12萬9600年，包含了整個人類至今文明，甲一從67017BC開始至62583AD，對只爭朝夕的現代人來說意義不大。我們只需「活在當下」留意近年天運便可。

自1984年後周期開始巽卦主事，而以下為近幾年的值年卦，大家可以細細參考當中玄機：

2014-2023 十年為「蠱」卦主事（鼎之蠱）: 易經的解釋就如鼎來煮食，突然「鼎折足」鼎的腳斷掉，其內食物者倒了出來，很難看，自然不算吉兆。鼎足而立如果聯想到當前世界形勢，便容易理解。

2020年值卦「明夷」卦：明夷卦赴象是太陽沒入地下，光輝被隱埋，既代表有賢者遇上困難或無法發揮，亦是於艱難時可先隱避。卦辭正是「明夷，利艱貞」。明夷也象飛鳥，無法飛翔，和今年航空業的寒冬景況相符。

2021年值年卦「賁」卦：「賁，亨，小利有攸往。」卦象有修飾、文飾的意思，並且主事情比較亨通，也利外出並且容易有小利。整體卦象比今年好，恰好明年斗數文曲化科，巨門和太陽化祿權都是利對外商貿的，相信年中以後會有較佳商貿環境，但同時亦要留意文昌化忌文字言論引發問題。既有周期便容易以過往歷史作參考，上出現值年卦為賁卦是1959年及1895年，有興趣的讀者可參詳一下。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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