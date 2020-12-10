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【買樓理財】500萬以下私樓　屯門有得揀　年輕夫婦無睇樓照衝上車

股樓投資 16:14 2020/12/10

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雖然疫情嚴重，加上經濟前景未明，但市民置業剛性需求強勁，以致中小型住宅交投持續，即使無法睇樓，部分買家仍決定入市，若預算不多，部分人選擇到屯門置業，因區內不乏500萬元以下的供應，而且屯門赤鱲角連接路將於本月底通車，或有利區內樓價。

中原鍾宏遠說，屯門錦興大廈高層F室，實用面積375平方呎，兩房間隔，享開揚景，原業主因移民，決定賣樓套現，原開價460萬元放盤，雖然單位仍有租約，無樓睇，但獲年輕夫婦洽購，終減價25萬元，以435萬元賣出單位，實用呎價11,600元。

代理續說，該年輕夫婦是首次置業，熟悉區內環境，而且上址鄰近家人，樓價又合乎預算，故即使無睇樓，仍決定入市。資料顯示，原業主於2011年3月以134萬元買入單位，持貨9年，現帳面賺301萬元，物業價內升值2.2倍。

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以上述單位為例，成交價435萬元，假如承造九成按揭，分30年還，利率2.15厘計，首期要43.5萬元，月供14,766元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約35,629元。

資料顯示，錦興大廈位於屯門新墟青山公路新墟段169-181號，於1989年3月開始入伙，是新鴻基項目。錦興大廈共有1座，提供200個單位，實用面積由375平方呎起，至最大466平方呎。雖然錦興大廈入門價平，但部分單位面向屯門公路，或多或少有嘈音問題。

【買樓理財】「90後」趁疫市買樓　殺價逾一成　不用500萬上車【下一頁

美聯梁浩文說，屯門時代廣場E座高層5室，實用面積272平方呎，原叫價445萬元放盤，終以421.8萬元易手，實用呎價15,507元。值得留意的是，原業主於2017年11月以約399萬元購入上址，換言之，禁售期剛過，業主便即沽貨，現帳面賺約22.8萬元。

以上述單位為例，成交價421.8萬元，假如承造九成按揭，分30年還，利率2.15厘計，首期要42.18萬元，月供14,318元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約34,548元。

事實上，屯門赤鱲角連接路將於本月底通車，不少買家因此看好屯門樓，認為區內樓價會「追落後」，但要留意的是，此消息已公布多年，市場或多或少已消化有關消息，而過去10年，鄰近屯門赤鱲角連接路的屋苑樓價升幅強勁，若真的有意到屯門置業，最好先做足功課。

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撰文 : 黄卓賢

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