【劈租成交】租賃淡季將至業主急劈租搶租客 太古城3房大減19% 2.5萬租出

每年的聖誕節至農曆新年期間也是租賃市場的傳統淡季，隨著疫情轉差，租金早已持續下跌。再加上部份未看清樓市前景的業主不想大幅減價沽貨，故先行轉售為租。為求將單位早日租出，近日市場錄得的租賃成交中，不少減租幅度十分明顯。

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中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城12月暫錄得17宗租賃成交，平均實用呎租37.9元。因接近年尾傳統淡季，加上市場租盤量增加，所以業主心態上求盡快租出單位。分行剛促成太古城景天閣中層D室租賃成交，單位實用面積715平方呎，為3房套間隔，向東南，望街景。

▲ 太古城12月暫錄得17宗租賃成交，平均實用呎租37.9元

趙鴻運指，業主同時放租及放售，但見售價不理想，寧可減租加快租出。業主以31,000元放租，最終願減6,000元，以25000元將單位租出，減幅高達19%，折合平均實用呎租35元。趙鴻運指，業主於1999年10月以180萬元買入單位，持貨21年，一直作收租用途，租金回報17厘。

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北角富澤花園也錄得大幅減租成交個案，香港置業首席分區董事林文奇表示，北角富澤花園富嘉閣低層A室，望開揚景，3房套間隔，實用面積約658平方呎。業主以約2.5萬元將單位放租約1個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以約2.3萬元租出，減幅約8%，實用呎租約35元。

▲ 富澤花園錄得大幅減租成交個案



據悉，新租客為外籍家庭客，心儀單位設新裝修，故睇樓1次後決定承租。資料顯示，業主於2014年6月以約768萬元購入上述單位，現享回報約3.6厘。



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記者：陳詠妍