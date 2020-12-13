【無與輪比@iM網欄】保養必Check 很重要卻常被人忽視的部件…

筆者身邊不乏駕駛者及車主，當中不少對汽車保養不甚了了，反正每半年或5000公里都會把汽車駕往代理檢查，放下幾千甚至過萬元，那自然一切安心了——是的，代理既然跟足原廠指定的SOP（標準營運程序），理應有能力將汽車保持在最適合在路上行使的狀態，但每位駕駛者的習慣不一樣，原廠設定或配備未必可完全滿足每一位車主。

別擔心，筆者無意鼓勵或促使讀者貿然改裝車輛，頭盔點也要說，採用非原廠部件是有機會觸犯法例的；筆者只是想提醒各位，注意一件很重要、卻常為日用車車主忽視的部件，就是輪胎。

跟很多友人閒談，發覺當中不少不知道何時應更換輪胎。輪胎是汽車僅有接觸路面的部件，會出現損耗，一般而言，3萬至5萬公里的路程便需更換（跑車用的半熱溶胎壽命更短），而法例規定，輪胎的胎紋最少應有1mm深；而輪胎一般都在主坑紋上有一條提示用的橫條，當輪胎損耗至該處，便是時候更換了。

輪胎有平有貴，以普通2000cc的四門房車為例，四條全新18吋適用於日常路面輪胎的價錢，可以由$3000至$9000不等。有些車主會說「我日常只上下班，給我最便宜的便行」；有些會認為，貴就是好，買最貴的準錯不了。是的，價錢反映質素，但如果只用價錢去評價，恐怕未必可找出最適合自己者。

輪胎是幾個元素的平衡：耐用、寧靜、咬地、濕地排水能力、穩定性，以及價錢，不同品牌、不同型號都有其強調的特性。魚與熊掌之下，強於某兩三個項目，其餘的便相應遜色了。筆者一輛日本腳車，原廠配置的是一套「環保胎」，耐用是其強項，5萬公里應沒有難度，結果在車輛落地行走了數千公里後其中一條不幸中釘，筆者順勢換上了一套強調寧靜及雨天排水性的米芝蓮P4，即時後悔沒有一落地便把輪胎換了。

然而，有些車主追求的卻不是寧靜，而是極致的咬地表現，理論上輪胎與地面的接觸面愈大便愈咬地，一級方程式的光頭胎便是一例，但如此一來其排水效能便相應較差了，而咬地物料亦會產生較大呔噪，影響乘坐體驗。高性能的輪胎會在物料及胎紋上下工夫，例如米芝蓮的PS4S、派拉利的P-ZERO、馬牌的CS6、石橋的POTENZA系列，橫濱的ADVAN v105等，這些輪胎都是市場公認較為咬地，即使濕地亦有上佳操控性以及合理剎車距離，但同時在胎噪上亦可有效抑制，並可做到約3萬公里的使用壽命，而即使去到其壽命末段，輪胎表現亦不會有太大的衰落。

篇幅所限，下次再跟大家分享個人使用輪胎的經驗，以及對幾個主要牌子型號的評價。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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