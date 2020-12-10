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美國財政部制裁「崩牙駒」 集團涉販毒、非法賭博等罪行

環球政經 15:53 2020/12/10

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美國財政部宣佈根據《全球馬格尼茨基人權法案》 (Global Magnitsky Act) ，制裁有「崩牙駒」之稱的澳門知名人士尹國駒以及3間由他控制的公司，包括東美投資集團有限公司、Palau China Hung-Mun Cultural Association和世界洪門歷史文代協會。

【美國疫情】拜登：上任100天內將準備1億劑疫苗  籲國會通過防疫撥款：【下一頁

財政部指尹國駒為三合會組織14K的頭領，該組織涉嫌販毒、非法賭博、敲詐、販賣人口等連串罪行。而在帛琉(Palau)，除了上述罪行外，14K還涉及行賄和貪污等犯罪活動。至於尹國駒，財政部指他作為企業 – 包括國營企業 – 的負責人，他或其企業成員涉及貪污、挪用公款、為個人得益徵用私人財產、涉及政府合約和開發天然資源等的貪污行為及行賄。財政部指尹國駒是政協委員，但根據資料，他從未出任此職。

【美國疫情】聖誕假期將至 福奇警告節後疫情更加嚴峻：【下一頁

崩牙駒在澳門回歸前曾為當地著名的黑幫14K頭目，在1998年5月捲入澳葡政府司法警察司司長白德安座駕被炸案而被捕兼被判入獄，在2012年底出獄，其後一度低調，在當地搞貴賓廳及慈善事業。

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責任編輯：翁嘉陽

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