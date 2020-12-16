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【育兒時在思@iM網欄】告別困獸鬥  將孩子視為情緒支援伙伴

名人薈萃 22:18 2020/12/16

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人越大，快樂變得越難越複雜嗎？其實快樂沒有改變，仍然是簡單的，變了的，可能是長大後身邊牽動我們負面情緒的事情多了。學懂面對這些負面情緒，和它們相處一會，它們離開後，我們的心又再有空間歡迎快樂回來。

想當個好的家長，壓力很大。很想實踐正向教育，不打不罵；明白與其說教不如身教，做好自己最重要；想像孩子把父母的行為和情緒都看在眼裡，「壞的一面總是學到足」......彷彿為人父母就像當聖人一樣，不容有錯，一旦察覺到自己在教養上行錯了一步，就自責、懊悔不已。身邊不少很有耐性、EQ也算高的朋友，面對小孩子持續不斷的大吵大鬧都會情緒失控，不能接受孩子總在挑戰大人底線，加上這年來被迫留家抗疫，困獸鬥下自己心理都有點不平衡時，又怎麼照顧到小孩的心理需要呢？或許我們都試過激動得在孩子面前發火、流淚、在行為或言語上傷害了孩子。哪下一步，怎麼辦？

想不到下一步，可能因為我們還未認真對待我們跟孩子的關係，可能我們怕在孩子面前示弱，往後就沒法再掌控孩子。縱使大家未必認同，我自己是不怕跟女兒認錯的。認錯的意思不一定是說對不起，而是在女兒面前反省自己有甚麼可以改進。任何衝突都是雙向的，大人不能把全責推到孩子身上；關係也是雙向的，既然媽媽作了親身示範，孩子也要學習自省，大家一起討論，一起進步。

學生年代時，跟好朋友談人生End Picture，想像最想見到未來的自己是怎麼樣，我的答案是「當一個好媽媽，教好自己的仔女，以仔女為榮。」按以往的想法，我現在算是在正確的軌道上，很接近目標吧？不過現在的想法已經截然不同了，我明白到再多的耐性都會用完，自己並不是以前想像中「肯定做到個『好』媽媽」。事實上，我覺得已經不怎麼需要去當個「好」媽媽，也很難說何謂教「好」女兒。所謂的「好」都是無謂的期望，是他人給予的標籤，一不小心會轉化成壓力。

我現在只想一直當一個有意識的家長，意識到自己和女兒是兩個個體，要培養並維持良好關係，靠不斷反思和重新認識自己及女兒。沒有一個人會準備好當父母，就算是當了數十年父母的，也總會遇到很多第一次。新手父母事實上可以形容每一位父母，我希望的是我可以在若干年後，仍然當自己是新手父母，虛心去學如何扮演這角色，如果我能夠一直在進步，那不就是最好的身教嗎？

回到兩個看似不相關的主題- 何謂快樂？在教養上瀕臨情緒失控時，如何讓自己維持理智？我想答案都是一樣的：將注意力放在「當下」，相信「當下」是最有能力作改變，最能為自己做決定的時刻。這兩個字，不是看一篇專欄，一本書或十本書就學懂的，靠的是自己去思考和練習。在這裡先為各讀者留白，讓大家有空間參透一下這個我仍在學習的大道理，有機會再跟大家分享相關的育兒書籍。Stay tuned ;)

作者在思_簡介：

曾任電台、電視台記者及節目主持，追趕每分每秒做新聞；當上全職媽媽後，亦不願只活在平衡時空。進修遊戲治療、熱衷自製玩具，相信快樂童年是最佳教育。

Instagram: @sharewithjoys

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