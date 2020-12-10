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【新股IPO】泡泡瑪特9992暗盤爆發　一手帳面勁賺8150元　大唐集團暗盤普遍「潛水」

新股IPO 20:26 2020/12/10

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泡泡瑪特暗盤一手帳面賺8500元。

Pop Mart泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 暗盤旺場，在主要券商暗盤交易價格均錄得超過1倍升幅，當中Pop Mart泡泡瑪特在富途的暗盤交易表現最佳。新股投資者若透過富途認購Pop Mart泡泡瑪特，每持有一手Pop Mart泡泡瑪特股份，不計手續費等成本，將勁賺8150元。不過，大唐集團 （新上市編號：02117） 暗盤表現則較Pop Mart泡泡瑪特遜色，大唐集團耀才暗盤價微升，輝立、富途暗盤價則「潛水」。

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泡泡瑪特暗盤

券商 現報（元） 招股價 變幅 一手賺蝕（元） 收盤時間
富途 79.25 38.5元 +105.8% +8150 18：30
耀才 78.40 +103.6% +7980 19：30
輝立 78.25 +103.2% +7950 18：30

泡泡瑪特高低位追蹤

券商 最高價（元） 變幅 一手賺（元） 最低位（元） 變幅 一手賺蝕（元）
富途 81.0 +110.4% 8500 61.0 +58.4% +4500
耀才 79.2 +105.7% 8140 63.0 +63.6% +4900
輝立 79.6 +106.8% 8220 65.0 +68.8% +5300

大唐集團暗盤

券商 現報（元） 招股價 變幅 一手賺蝕（元） 收盤時間
富途 4.53 4.56元 -0.7% -30 18：30
耀才 4.64 +1.8% +80 19：30
輝立 4.52 -0.9% -40 18：30

大唐集團高低位追蹤

券商 最高價（元） 變幅 一手賺蝕（元） 最低位（元） 變幅 一手賺蝕（元）
富途 4.64 +1.8% +80 4.43 -2.9% -130
耀才 4.65 +2.0% +90 4.40 -3.5% -160
輝立 4.56 無變幅 無賺蝕 4.47 -2.0% -90

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 泡泡瑪特（09992） IPO 大唐集團控股（02117）

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