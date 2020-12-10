【新股IPO】泡泡瑪特9992暗盤爆發　一手帳面勁賺8150元　大唐集團暗盤普遍「潛水」

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Pop Mart泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 暗盤旺場，在主要券商暗盤交易價格均錄得超過1倍升幅，當中Pop Mart泡泡瑪特在富途的暗盤交易表現最佳。新股投資者若透過富途認購Pop Mart泡泡瑪特，每持有一手Pop Mart泡泡瑪特股份，不計手續費等成本，將勁賺8150元。不過，大唐集團 （新上市編號：02117） 暗盤表現則較Pop Mart泡泡瑪特遜色，大唐集團耀才暗盤價微升，輝立、富途暗盤價則「潛水」。
泡泡瑪特暗盤
|券商
|現報（元）
|招股價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|收盤時間
|富途
|79.25
|38.5元
|+105.8%
|+8150
|18：30
|耀才
|78.40
|+103.6%
|+7980
|19：30
|輝立
|78.25
|+103.2%
|+7950
|18：30
泡泡瑪特高低位追蹤
|券商
|最高價（元）
|變幅
|一手賺（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|81.0
|+110.4%
|8500
|61.0
|+58.4%
|+4500
|耀才
|79.2
|+105.7%
|8140
|63.0
|+63.6%
|+4900
|輝立
|79.6
|+106.8%
|8220
|65.0
|+68.8%
|+5300
大唐集團暗盤
|券商
|現報（元）
|招股價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|收盤時間
|富途
|4.53
|4.56元
|-0.7%
|-30
|18：30
|耀才
|4.64
|+1.8%
|+80
|19：30
|輝立
|4.52
|-0.9%
|-40
|18：30
大唐集團高低位追蹤
|券商
|最高價（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|4.64
|+1.8%
|+80
|4.43
|-2.9%
|-130
|耀才
|4.65
|+2.0%
|+90
|4.40
|-3.5%
|-160
|輝立
|4.56
|無變幅
|無賺蝕
|4.47
|-2.0%
|-90
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責任編輯：謝卓榮