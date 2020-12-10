【新股IPO】泡泡瑪特9992、大唐今暗盤　泡泡瑪特暗盤一手帳面賺8170元

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【2021展望】聯博：明年企業盈利有望創新高 惟周期股反彈難持續
Pop Mart泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 及大唐 （新上市編號：02117） 於今日暗盤。泡泡瑪特表現較好，於富途暗盤高見81元，現報79.35元，較招股價38.5元高106.1%，一手（200股）帳面賺8170元。泡泡瑪特將於12月11日掛牌。
泡泡瑪特暗盤
|券商
|現報（元）
|招股價
|變幅
|一手賺
|收盤時間
|富途
|79.35
|38.5元
|+106.1%
|8170
|18：30
|耀才
|78.50
|+103.9%
|8000
|19：30
|輝立
|79.20
|+105.7%
|8120
|18：30
泡泡瑪特高低位追蹤
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|富途
|81.0
|110.0%
|8500
|61.0
|+58.4%
|4500
|耀才
|79.2
|105.7%
|8140
|63.0
|+63.6%
|4900
|輝立
|79.6
|106.7%
|8220
|65.0
|+68.8%
|5300
另外，大唐則潛水，於耀才暗盤報4.52元，較招股價4.56元低0.9%，一手（1000股）帳面蝕40元。
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責任編輯：謝卓榮