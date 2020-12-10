【新股IPO】泡泡瑪特9992、大唐今暗盤　泡泡瑪特暗盤一手帳面賺8150元

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【ET講股通】社融見拐點、錢湧消費股 專家主持梁耀康（Dave）論市答股（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
Pop Mart泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 及大唐 （新上市編號：02117） 於今日暗盤。泡泡瑪特表現較好，於富途暗盤高見81元，收報79.25元，較招股價38.5元高105.8%，一手（200股）帳面賺8150元。泡泡瑪特將於12月11日掛牌。
泡泡瑪特暗盤
|券商
|現報（元）
|招股價
|變幅
|一手賺
|收盤時間
|富途
|79.25
|38.5元
|+105.8%
|8150
|18：30
|耀才
|77.80
|+102.1%
|7860
|19：30
|輝立
|78.25
|+103.2%
|7950
|18：30
泡泡瑪特高低位追蹤
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|富途
|81.0
|110.0%
|8500
|61.0
|+58.4%
|4500
|耀才
|79.2
|105.7%
|8140
|63.0
|+63.6%
|4900
|輝立
|79.6
|106.7%
|8220
|65.0
|+68.8%
|5300
另外，大唐則潛水，於富途暗盤收報4.53元，較招股價4.56元低0.7%，一手（1000股）帳面蝕30元。
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責任編輯：謝卓榮