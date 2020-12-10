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【新股IPO】泡泡瑪特9992、大唐今暗盤　泡泡瑪特暗盤一手帳面賺8150元

新股IPO 18:44 2020/12/10

分享：

泡泡瑪特暗盤一手帳面賺8500元。

Pop Mart泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 及大唐 （新上市編號：02117） 於今日暗盤。泡泡瑪特表現較好，於富途暗盤高見81元，收報79.25元，較招股價38.5元高105.8%，一手（200股）帳面賺8150元。泡泡瑪特將於12月11日掛牌。

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泡泡瑪特暗盤

券商 現報（元） 招股價 變幅 一手賺 收盤時間
富途 79.25 38.5元 +105.8% 8150 18：30
耀才 77.80 +102.1% 7860 19：30
輝立 78.25 +103.2% 7950 18：30

泡泡瑪特高低位追蹤

券商 最高價 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺
富途 81.0 110.0% 8500 61.0 +58.4% 4500
耀才 79.2 105.7% 8140 63.0 +63.6% 4900
輝立 79.6 106.7% 8220 65.0 +68.8% 5300

另外，大唐則潛水，於富途暗盤收報4.53元，較招股價4.56元低0.7%，一手（1000股）帳面蝕30元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 IPO 泡泡瑪特（09992）

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