【太空任務】SpaceX「星艦」挑戰新高度　試飛降落失敗兼炸毀（有片）

▲ SpaceX近日為其研發的火星火箭「星艦（Starship）」進行高度測試，可惜升空後約五分鐘，星艦火箭回程時卻着陸失敗，發生爆炸。

Tesla創辦人馬斯（Elon Musk）旗下的太空探索企業SpaceX，近日為其研發的火星火箭「星艦（Starship）」進行高度測試，可惜升空後約五分鐘，星艦火箭回程時卻着陸失敗，發生爆炸。馬斯卻否認失敗，指已獲得所需的全部數據。

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SpaceX昨（9日）於德克薩斯州發射無載人的星艦火箭原型，計劃升至約12.5公里的高空進行高度測試。火箭升空五分鐘後，星艦按照原定計劃側身翻轉，以自由落體的形式降落。惟火箭直立下墜，引擎雖再次點火嘗試導回機身，但依然無法挽救，使火箭着陸時突然爆炸，變成一團火球，現場瞬間燃起烈火與濃煙，最後高達16層樓高的火箭化為灰燼。

（墜毀爆炸部分約在1小時54分45秒開始）

馬斯其後在Twitter上否認失敗，並稱僅是火箭回程時油箱壓力低，導致着陸時的速率高因而發生爆炸。他再次強調試射成功，並已獲得所需的全部數據。

事實上，是次高空測試原訂於12月8日在德州Boca Chica進行試射，卻因引擎發射前突然停止運轉，令試射計畫往後順延一日。但可惜就算延遲試射，都仍然失敗收場。

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責任編輯：曾曉汶