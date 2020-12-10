【國家機密】財匯局取7家內地企業審計底稿　突破「國家機密」限制

▲ 財匯局取7家內地企業審計底稿 突破「國家機密」限制

內地一直以「國家機密」為由，限制境內企業審計工作底稿流出境外。負責監管香港上市公司審計的財務匯報局最新表示，經財政部協調下，已獲得首批內地企業的審計工作底稿，為首家境外審計監管機構取得相關文件。

財匯局今年曾表示，就11個涉內地企業審計工作底稿的調查個案，向中國財政部提出協助請求。局方最新表示，已獲得其中7個個案的底稿，下一步會尋求財政部協助，供財匯局執行巡查（inspection）職能。

中概股審計監管年內成為中美兩國金融角力的爭拗點之一﹐美國參眾兩院通過法案《外國公司問責法》，待美國總統簽署作實，要求在美上市的外國公司須符合公開公司會計監督委員會（PCAOB）的審計要求，否則面臨除牌，PCAOB能否取得工作底稿成關鍵之一。

華興資本：中概股將優先考慮回港上市 《問責法案》仍需經總統簽署，詳情可見【下一頁】

美國眾議院通過《外國公司問責法》 中資企業赴美上市更難？詳情可見【下一頁】

財匯局行政總裁Marek Grabowski接受彭博訪問時稱：「若中資公司需從美國市場轉至香港，我們有信心局方有能力執行監管職能。」

財匯局主席黃天祐就認為，財政部願意與任何境外審計監管達成類似監管協議，由其他監管機構考慮。

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編輯：麥德銘