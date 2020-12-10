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調查：全球最先進數碼經濟體　香港屈局第三　落後於新加坡及美國

商業 16:05 2020/12/10

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Mastercard發布「數碼智能指數」，顯示香港是全球最先進數碼經濟體之一，分別於亞太區及全球排名第二及第三。

【回顧2020】宅經濟抬頭　Netflix瀏覽人數增　《雖然是精神病但沒關係》奪浪漫組別冠軍

「數碼智能指數」由Mastercard與美國塔夫茨大學弗萊徹學院共同發布，利用超過358個有關「數碼進程」和「對數碼化科技的信任度」的指標，就全球90個經濟體的數碼化經濟發展進程進行評分。

是次研究將各個市場劃分為四個不同類型，而香港則被歸類為13個「領先型」市場之一。有關數碼進程現況（state of digital evolution）的分數顯示，香港以88.12分位列全球第三及在亞太區排名第二，位居新加坡（98.82分）及美國（89.82分）之後。但領先於亞太區內其他國家及地區，包括南韓（83.09分）、台灣（80.75分）、日本（77.76分）和中國（61.89分），成為全球其中一個最先進的數碼化經濟體。

不過，在提供可靠的數碼環境方面，香港在亞太區排名則第四（55.15分），落後於新加坡、新西蘭和日本。該些市場正加強有關安全性、私隱、問責措施和消除障礙方面的投資工作。研究亦指出香港在科技、數碼化和未來等方面抱有懷疑態度，有關範疇的得分只有34.93分。

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責任編輯：葉泳珊

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