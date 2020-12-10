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Apple、Google 禁用X-mode 防止用戶移動數據外洩

環球政經 15:36 2020/12/10

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據《華爾街日報》週三報道，Apple和Google被某部被用家批評其國家資訊安全題後，已禁止主要數據經銷商X-Mode Social從iOS和Android用戶收集用戶的移動位置數據。

【科學新知】澳洲科學家畫出太空版Google Map：【下一頁

根據《華爾街日報》報導，該科技巨頭要求開發人員從其應用程序中刪除X-Mode的跟踪軟件，否則他們可能會與Apple的App Store和Google的Play Store脫離聯繫。該報報導道稱，蘋果已經給將給予相關開發商兩個星期時間，作為緩衝期限。

中國量子電腦原型機「九章」 速度快Google「懸鈴木」一百億倍：【下一頁

Google發言人在給《商業內幕》的一份聲明中說：“我們正在向所有使用X-Mode SDK的開發人員發送7天警告。由於執行上具有一定難度，因此需要更多時間，暫定為最多30天（包括最初的7天）。如果在此時間段後X-ModeX仍存在，則該應用將從Play中刪除。”

Apple的iOS和Google的Android移動操作系統為幾乎支援任何智能手機，這是一個強大的原因讓程式開發人員放棄X-Mode。

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責任編輯：翁嘉陽

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