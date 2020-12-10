美前財長保爾森：若不明智跟中國打交道　美國可能失全球金融業主導地位

▲ 曾領導高盛集團的保爾森在《華爾街日報》發表文章指，美國金融業的領先地位，愈來愈受國外激烈競爭、國內短視，以及適得其反的政策所挑戰。

美國前財長保爾森（Hank Paulson）警告，如果美國政界人士不採取更明智的方式與中國打交道，美國有可能會失去在全球金融業的主導地位，並會失去美元至上的許多優勢；呼籲美國總統當選人拜登的政府採取避免不必要的衝突，以及可吸引更多資本的政策。

曾領導高盛集團的保爾森在《華爾街日報》發表文章指，美國金融業的領先地位，愈來愈受國外激烈競爭、國內短視，以及適得其反的政策所挑戰。與此同時，中國正努力吸引全球資本，美國卻以相反的方向發展。

他舉例，適得其反的政策包括以行政命令移除中國公司，這可能使合格的中國公司大範圍從美股退市，有關做法在政治上可能有好效果，但在美國尋求抵禦新冠疫情而增加舉債之際，這會損害中國對美元的需求，而此類禁令還會剝奪了美國投資者對中國快速成長的經濟進行投資的機會。

他指出，美元的當前地位幫助為政府融資以應付開支，並使得美國民眾為外國商品支付更少的費用。

保爾森曾於兩年前警告美中關係走在拉起經濟鐵幕的道路上。他上月在一個經濟論壇表示，不幸的是，本身許多預測已成真，並呼籲將上任的拜登政府與中國開始新一輪雙邊談判，以達致公平貿易和競爭。

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編輯：吳敏芳