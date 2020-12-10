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Apple推行私隱標籤政策　程式不符合標準將被強制下架

科技 17:36 2020/12/10

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外界預測，一旦「私隱標籤」政策推出，廣告商將無法輕易收集和追蹤用戶數據，從而進行推廣和其他促銷活動，蘋果的廣告收益或會損失多達50%。

蘋果（Apple）在WWDC時，曾經公布過一系列私隱相關的改良和新安排，其中一項就是會在App Store加入「私隱標籤」，標明每一個程式的私隱資料，包括用甚麼資料來追踪和連結用戶。Apple原先要求程式商於本月8日後開始提交更新，不過就被第三方開發商質疑其雙重標準。

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據悉，蘋果要求開發者盡可能將每一個應用程式列出所有可能收集和使用的資料，並加入「私隱標籤」，要求開發者保持申報的資料正確和及時更新。不過，對於部分在App Store中的第三方開發商如WhatsApp而言，蘋果的自家程式與 Apple Books、Podcasts等卻毋須顯示標籤，質疑蘋果有雙重標準之嫌。蘋果澄清指，從未宣布過任何政策表明其自家程式將不受隱私標籤要求的限制，強調所有程式都會一視同仁。

另外，蘋果高級副總裁Craig Federighi表示，用作保護用戶私隱的App Tracking Transparency政策將會在明年初啟動，所有未經批准就對用戶進行數據追蹤的程式，全部都會被App Store強制下架。

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此項措施原本是在今年內推出的，不過一直備受廣告商批評，被迫延遲至明年才執行。外界預測，一旦App Tracking Transparency政策推出，廣告商將無法輕易收集和追蹤用戶數據，從而進行推廣和其他促銷活動，蘋果的廣告收益或會損失多達50%。

責任編輯：施雯雯

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