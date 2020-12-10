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【南韓疫情】爆疫病床近爆滿 首爾趕建「貨櫃病床」

環球社會熱點 15:43 2020/12/10

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面對新冠肺炎疫情，各國均採取不同防疫措施。南韓第三波新冠肺炎疫情未有減弱跡象，南韓病床接近爆滿，南韓政府正加快運用貨櫃改建成流動病床應對。南韓本周四單日錄得682宗新冠肺炎確診個案，連續兩日確診超過650宗。

南韓已購4400萬劑疫苗 夠近9成人接種 【下一頁】

南韓政府於本周開始不斷收緊社交距離措施，惟無阻當地爆發第三波新冠肺炎疫情。

過去一星期已連續多日錄得逾600宗確診個案，患者多於人口稠密的首爾生活，確診患者亦較首兩波的疫情為分散，難以追蹤其感染源頭。

南韓外長質疑北韓非零確診 金與正：需付上代價 【下一頁】

新冠肺炎個案急增，南韓目前可用的病床數目出現告急。南韓衛生部於本周四宣佈計劃在首爾興建約150個以貨櫃改建而成的流動病床，並分布於當地多間醫院去應付疫情大規模爆發的醫療需要。

在擁有1000萬人口的首爾，只有大約3%的病床可用於重症患者，而供所有患者的可用病床，僅佔17%。

南韓保健福祉部長朴凌厚（Park Neung-hoo） 於衛生部會議上表示，會用盡一切資源去遏止新冠肺炎疫情於首爾市中心蔓延，同時將確保患者及時獲得適切治療及享有足夠的病床。

責任編輯：郭麗明

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