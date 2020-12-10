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【熱門關鍵字】Google香港2020年搜尋榜出爐　美國大選成熱爆關鍵字

環球政經 20:43 2020/12/10

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Google 香港公布2020年度搜尋榜，今年上榜的熱爆關鍵字不少與疫情相關及事時相關。每4年一度的美國大選，成為港人最關注的議題。單是「美國大選」這4字的搜尋，成為香港的熱爆關鍵字及熱爆國際頭條，美國總統特朗普也成為熱爆國際話題人物。

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除了美國大選，今年最多港人搜尋的關鍵字不泛與疫情相關。今年初爆發新冠肺炎疫情「新型冠狀痛毒」，以及用來防疫的「口罩」都紛紛上榜，打入十大。在疫情初期宣布在港設立口罩生產綫的HKTVmall，更成為熱爆關鍵字的第二位。

熱爆本地頭條亦不乏「新型冠狀痛毒」及「口罩」，其次為「限眾令」及「確診」，可見港人對防疫的關注。另一熱門的議題為「BNO」，英國政府在港區國安法實施後，宣布讓持有BNO的港人可連同家人，申請全新簽證到英國居留，在當地逗留5年後就可以申請居英權，計劃將於明年一月底起可以申請，受到不少港人關注。

熱爆國際頭條以「美國大選」及「新型冠狀痛毒」位列第一、二，緊貼為「台灣大選」頭三位均以事時政治為主。大型災難的新聞亦有上榜，包括「澳洲山火」及發生了港口大爆炸的「黎巴嫩」。

各項熱門搜尋如下：

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責任編輯：楊子瑩

災難 疫情 政治 簽證 特朗普 港區國安法 國安法 口罩 香港 英國

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