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【中資電動車】蔚來李斌：2025年中國電動車滲透率達20%的目標保守　

股市 15:11 2020/12/10

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蔚來汽車首席執行官李斌：全世界汽車品牌都在中國找供應鏈，

據內地媒體報道，蔚來（美：NIO）首席執行官李斌稱，蔚來汽車的交付量持續攀升，11月全國交付量5291輛，首11個月累計交付36721輛，而今年下半年，中國純電的乘用車市場開始進入爆發期。並認為《中國2035新能源汽車發展規劃》提出的至2025年中國電動車滲透率達20%的目標過於保守，從目前發展趨勢而言，達成該目標不成問題。

李斌指出，過去政策補貼支持下，中國電車銷售增長主要依靠營運車輛、出租車或網約車；而電動車補貼取消後，反而是個人購車需求顯著增長，由消費驅動銷售，令整個行業進入新的發展階段。此外，也有其他因素驅動，包括環保、減排減碳的需要，以及自動駕駛的需求。

全球汽車品牌都在中國找供應鏈

李斌直言，中國無疑已經是全球最大汽車生產國和汽車銷售國。中國公司只須把握「自動駕駛」和「汽車」的機遇，而中國恰好有這方面的優勢。

他續稱，站在全球供應鏈角度，中國去年產2572萬輛車，連續多年全球第一，較美國多30%到40%。由於中國汽車產業鏈有量、有規模、供應鏈和產業鏈基礎成熟，全世界的汽車品牌基本上都在中國找供應鏈，包括特斯拉Tesla（美：TSLA）、豐田、大眾。

而自動駕駛是中國另一大優勢，李斌說，自動駕駛依賴互聯網、人工智能，大數據以及通信基礎等技術，中國已經是全世界領先的國家之一。

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編輯：陳華

美股 電動車 蔚來（美：NIO） Tesla 自動駕駛

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