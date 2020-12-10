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【最壞時刻未到】仲量聯行曾煥平：若政府做不好防疫　明年樓價或跌超5%

股樓投資 17:26 2020/12/10

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疫情肆虐，不少行業都受其累，令失業率上升，惟中小型住宅樓價未有大跌。仲量聯行香港主席曾煥平說，全球量化寬鬆，加上低息，而且供應又少，故樓價看似未受影響，又稱雖然疫苗已面世，但據專家說，香港市民明年初仍難大規模接種疫苗，但若政府做好防疫，在低息因素支持下，明年樓價最多跌5%。

不過，他強調，樓市最壞時間未現，而政府控制疫情的能力，影響明年住宅樓價，若做不好防疫，社區接連大爆發，加上經濟持續轉差，又無疫苗供應，明年樓價可能跌超5%，即使是中小型住宅，也會受影響。曾煥平又說：「低息環境將繼續支持明年的住屋需求，然而，交投仍主要視乎整體經濟及失業率趨勢，我們預期失業率將於『保就業』計劃結束後上升。縱使香港與中國內地重新通關後，交投將會略為回升，但經濟不明朗下，住宅成交量仍會遠低於歷史水平。」

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相比起中小型住宅，豪宅樓價跌幅較明顯，曾煥平解釋說，一來有辣招，二來又無受惠新按揭保險政策，故豪宅樓價自然受壓，預計明年再跌約5%至10%。他舉例說，近期發展商競投豪宅地時，出價相對審慎，甚至講明不傾向競投，但同時積極投資一般的住宅地，可見發展商的投資取態，始終發展豪宅「易計錯數」，加上豪宅「好難賣，又賣得耐，不似得中小型住宅，兩、三個星期就沽清。」。他又認為，住宅市場應要撤辣，且放寬1,000萬元以上的按揭限制，借此理順換樓鏈。

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