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【宅經濟】三中商旗下「一本」網上書展開鑼　精選圖書低至45折

商業 15:06 2020/12/10

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「一本」文化閱讀購物平台，即日起至12月22日舉行網上書展，全店近20萬種中英文圖書8折，更精選超過500份產品以低至45折發售。（一本提供圖片）

受疫情影響，今年書展取消，不妨宅在家逛逛網上書展。三聯書店、中華書局和商務印書館旗下的「一本」文化閱讀購物平台，即日起至12月22日舉行網上書展，全店近20萬種中英文圖書8折，更精選超過500份產品以低至45折發售。

限量優惠書籍包括小朋友書《屁屁偵探讀本》、美國人氣漫畫「Wimpy Kid」系列、Super Mario/ Astro Boy限量版Moleskine筆記本、《植物大戰殭屍2》精選冊數、DSE學生必備的《趣味學古文》系列等。網上單筆消費滿800元即可享全店免運費優惠。

即日起至12月22日凡登記成為「一本」新會員，即可獲贈迎新「福袋」一份，禮品包括「一本」口罩套、mt紙膠帶、Kanmido便利貼、Passage原子筆（隨機三款）以及30元現上現金券，輸入指定優惠券更額外獲贈20元線上現金券，禮品總值超過150元 。

除了買書，宅在家亦可看「一本」的網上文化節目，請來作家及文化人分享好書，包括中國排球國家隊前隊長孫玥、堪輿學家蘇民峰、樓市評論員汪敦敬、情感自療作家素黑等，就算安在家中，也能瀏覽世界。

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責任編輯：朱悅瀅

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