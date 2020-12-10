美元下試90水平　人幣突破6.5關口

美元弱勢不改，一度下試90.48低位，儘管未有太多美元利淡消息，美元下跌趨勢已成，投資者仍然尋找機會逢高沽售美元。不少機構認為，新冠病毒疫苗面世後聯儲局仍然維持零息及量寬一段長時間，加上拜登提名前聯儲局主席耶倫為新任財長，預期財政刺激擴大將加劇美元債務負擔，導致美元貶值。筆者認為，近半年美元大跌已部分反映有關風險，而美國國會維持分化局面，可能限制美國財政刺激規模，其他地區的央行包括歐洲央行及英倫銀行可能維持非常寬鬆的貨幣政策，來年美元將出現大幅度貶值的觀點仍然有待商榷。

人民幣維持強勢，離岸人民幣一度突破6.5心理關口，為2018年6月以來首次，然而人民幣未能再下一城，在岸人民幣反而在突如以來的美元買盤帶動下回落至6.54水平。鑑於近月中國出口數據強勁，經濟復甦動力穩健，人行或較能容忍人民幣強勢，事實上人行已退出外滙市場干預一段長時間。然而，一旦人民幣形成強烈單向升值預期，帶動的熱錢流入亦可能構成金融市場穩定風險，筆者預期，人行未來可能透過開啟更多海外投資渠道，包括擴大合格境內機構投資者（QDII）配額及開通債券通南向渠道以紓緩人民幣升值壓力。