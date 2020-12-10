【輝瑞疫苗】美國FDA今開會審批 有咩重點要留意？

輝瑞疫苗獲英國政府批准後，美國食藥局（FDA）周四（10日）將召開會議審批輝瑞疫苗。美國政府早前曾表示，如輝瑞疫苗順利獲批，最快將於周五（11日）開始分發輝瑞疫苗。由於英國有醫護接種輝瑞疫苗後出現過敏反應，外界關注美國審批輝瑞疫苗的過程會否受影響。

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美國FDA的會議將於何時舉行？

美國FDA的疫苗諮詢委員會將於當地周四早上9時（本港時間周四晚上10時）召開會議，商討應否對輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗作緊急使用授權。當局委託獨立專家小組對輝瑞提交的數據作審查，會議屆時將於YouTube、Twitter及FDA網站上直播。

會議將會有何討論重點？

小組預料將於會上提出多項重點，包括英國兩名醫護人員注射疫苗後出現過敏反應的情況、RNA核酸疫苗的安全性、疫苗分配計劃及如何監控疫苗的安全性。

但會上料不會討論，是否緊急授權為16歲以下人士或孕婦接種疫苗。因為各方 已達成共識，認為需要進一步的研究來證實上述群體接種疫苗的安全性及效用。

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接種疫苗後過敏的個案會否影響疫苗審批？

白宮新冠疫苗研發負責人斯拉維（Moncef Slaoui）周三（9日）表示，預計美國當局審批疫苗期間，會考慮英國醫護打疫苗後有過敏反應的個案，或建議有嚴重過敏反應的人不應接種疫苗。

美國最快可於何時開始分發疫苗？

FDA高級疫苗顧問希爾德雷思（James Hildreth）指，FDA會在周四（10日）就是否緊急授權輝瑞疫苗的使用作表決。若表決獲通過，會在周五（11日）開始分發輝瑞疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國食藥局（FDA）周四（10日）將召開會議審批輝瑞疫苗。