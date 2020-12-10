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【異動股】管理面積穩定增長 華潤萬象上市即獲麥格理唱好

股樓投資 17:01 2020/12/10

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麥格理發表研究報告指，華潤萬象生活（01209）較其他物管股覆蓋更多商用物業管理，而其母企華潤置地（01109）擁有強勁品牌，及為公司提供穩健的項目儲備，所以首予公司「優於大市」評級，目標價為32.6元

麥格理指，公司大部分的住宅物業管理項目都是來自潤地，佔總82%。公司同時亦積極向外擴張，計劃把來自第三方的物業管理面積由去年的19%，增至2022年的37%。並料2019至2022年其物業管理面積年均複合增長率達25%。公司現時在內地正管理51個商場，物管面積達560萬平方米，另亦有45個項目儲備，涉及面積達410萬平方米。料由今年起至2024年，公司旗下項目會陸續增至106個，預計管理面積年均複合增長率為14%，達1030萬平方米。

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麥格理估計，公司整體毛利率會由去年的16%，提升至2022年的30%，商業運營服務利潤率達60%，而商場及寫字樓則約40%水平。並料公司2019年至2022年在收入年複合增長率達22%，其純利年均複合增長率可達73%。

另外，中金發表研究報告指，華潤置地的股價自11月中旬上試39.5元後，至今累計回調18%。該行認為，集團回調後估值吸引。而且集團的土地儲備與財務狀況良好，更有望受惠於融資新規帶來的市場格局調整，故看好潤地的長期增長前景。中金重申，潤地為行業首選之一，維持其「跑贏行業」的評級及予目標價46.6元。

在連跌5個交易日後，華潤置地今日反彈4.7%，收報32.25元，成交5.7億元；而華潤萬象生活升7.1%，收報30元，成交7.1億元。

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撰文 : 趙家盈

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