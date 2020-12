齊做健康家居廚神 抗疫必備煮食伴侶Olitalia葡萄籽油初窄橄欖油

香港家庭對健康飲食的追求越來越高,選購食材時都會開始留意產地、營養價值等因素,不過在烹調每一碟餸菜時都會用到的食油,大家又有沒有考究過?來自意大利的Olitalia奧尼牌成立超過 50 年、扎根香港超過 20 年,專門生產食用油,產品質量受歐盟認可,多款食用油之中,初榨橄欖油及葡萄籽油就最切合港人的飲食品味。





初榨橄欖油色香味俱全,適合涼拌及調味

不少朋友鍾情於橄欖油獨有的風味,Olitalia的初榨橄欖油就比一般橄欖油品質更高,更能保持橄欖果實的原味。初榨橄欖油跟一般橄欖油不同之處在於其製作方法,初榨橄欖油以「冷壓」方式於24小時內製成,不會經過加熱,壓榨過程都保持於 25°C 以下進行,製作工序嚴謹而繁瑣,初榨橄欖油顏色較深、偏綠,油質順滑,帶有濃郁的橄欖果香味。



冷壓製法可以保留橄欖油「原始」、「純正」的味道,入口層次豐富,同時亦保留了原有的營養價值,Olitalia初榨橄欖油單元不飽和脂肪酸含量 75%,有助減低血液中壞膽固醇,令血管保持健康,豐富的維他命 E有助抗氧化及維持心臟健康。由於其冒煙點較低,不適宜用猛火煎炸或高溫烹調,而涼拌沙律或調味則最適合不過。



適合高溫烹調的油品新星 — 葡萄籽油

香港人吃炒菜講求鑊氣,適合大火高溫烹調的葡萄籽油就是美味而又健康之選。葡萄籽油最高冒煙點為 240°C,在烹調時不會產生大量油煙,適合用作煎炸及氣炸等高溫烹調,由於油質清爽,煮出來的菜色油膩感亦會較低。



Olitalia 葡萄籽油採用意大利著名紅酒產區 - 托斯卡尼產區紅酒等級葡萄製造,味道溫和,更含有花青素OPC,有助抗氧化、抗衰老,有助維持心臟健康,另含有豐富維他命E、蛋白質及氨基酸,可降低膽固醇及保持身體健康,葡萄籽油本身亦不含膽固醇,健康有益。每公斤Olitalia葡萄籽油含有2,000微克3-MCPD及450微克3-MCPDE,一般食用,每日攝取量不會高於JECFA及歐洲食物安全局的安全標準,可以放心食用。

專業認可的Olitalia奧尼牌

Olitallia意大利文解作「The oil of Italy - 意大利的油」。品牌,成立50多年來一直與意大利及國際烹飪界的專業人士積極合作。目前Olitalia的橄欖油偏佈全球131多個國家及地區,擴展了其國際影響力。按2017 Nielsen Survey紀錄,Olitalia為意大利最多廚師選用品牌,更於弗利建造了專屬廚藝學校Scientific Committee,由多位專業人士構成,包括Professor Silvio Greco (University of Gastronomic Sciences of Pollenzo); Professor Tullia Gallina Toschi (University of Bologna),產品質量受歐盟認可,所獲證書包括BRC, IFS, BIOEUROPA, PRODUCT CERTIFICATION (OLYBRI’, NO OGM CORN OIL, VEGAN OK), HALAL FOOD CERTIFICATION KOSHER FOOD CERTIFICATION AEO。品牌同時注重可持續性發展及減塑承諾, Olitalia的深色瓶身設計,有助保存油質, 採用可循環再造 的PET 膠樽,於2018年更得到renewable sources certified by Guarantees of Origin-GOs.

奧尼牌進駐香港超過20年,在香港市場可見的食用油包括初榨橄欖油、100%純橄欖油、葡萄籽油、米糠油、葵花籽油等,2017年開始推出食醋產品(葡萄醋、巴薩米克醋等),目前在香港各大超市及意式雜貨店有售,包括SOGO, Olivers, APITA, Yata, Fusion, Taste, Citysuper, Marketplace By Jason, Primo Mart。



建議零售價銷售價格

初榨橄欖油 HK$99/升;HK$60/500毫升

葡萄籽油HK$82/升;HK$49/500毫升

(資料由客戶提供)